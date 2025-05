POTRESNA ISPOVEST ŽENE ZVANE 'TELO': Iza naizgled savršenog života krila se njena teška borba koja ju je učinila jačom nego ikad

Zbog održavanja nerealne slike savršene manekenke, partnerke i majke dvojice dečaka El Mekfirson tonula je u alkoholizam sve dok ju zamračenje svesti zbog pijanstva, nisu nagnali na rehabilitaciju, a šokantne detalje otkriva u svojoj autobiografiji "Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself".

Spolja se sve činilo savršenim. Bila je oličenje sna o svetu mode devojaka na početku karijere, ideal koji su želele da postanu, jedna od retkih koja ima sve i koja je baš u svemu uspela. Pa ipak, kada bi uveče uspavala svoje sinove Sija i Flina, El Mekfirson posezala bi za flašom votke. Napunila bi čašu, otpila i osetila da se napokon opušta: preplavio bi ju osećaj da njen život dobija smisao i da će sve, koliko joj god bilo teško, biti u redu... Na početku joj je samo povremeno trebalo "ohrabrenje" da nastavi da održava savršenu sliku o sebi koja joj je bila važnija od nje same.

A onda joj je osećaj nakon ispražnjenih čaša, kada se svest zamagljuje i sve se čini lakšim, trebalo sve više. Malo po malo, jedna od najvećih u svetu mode našla se na ivici, o čemu piše u autobiografiji "Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself", objavljenoj 19. decembra prošle godine, a koje smo se odlučili da se prisetimo baš danas, 1. aprila na Svetski dan borbe protiv alkoholizma.

"Često bih pila nakon što bih stavila decu u krevet. Sedela sam sama i pila čašice votke, a zatim bih napisala liste obaveza i pisma svojoj porodici. Radila sam kućne poslove, slušala muzika do 23 sata, a zatim otišla u krevet i onesvestila se", piše u knjizi. Ujutru bi manekenka pretrčala šest milja i popila kafu kao da se ništa nije dogodilo. Vrlo uspešno, održavala je iluziju o "savršenoj ja" celi dan, do uveče. A tada bi se, nakon uspavljivanja dece i ustaljene "rutine", pobrinula da povrati tri puta pre spavanja kako bi jutarnje tježnjenje prošlo lakše.

"Uvek je bilo tri puta", piše manekenka u potresnoj ispovesti. Dodala je i to da je te 2003. godine, koju detaljno raščlanjuje u autobiografiji, njenom mlađem sinu siju, danas 22-godišnjaku, bilo šest meseci: jako mu je trebala mama. I njenom starijem dečaku Flinu, kojem je danas 27 godina, trebao je oslonac, sigurnost, činjenica da joj ruke neće drhtati kad ga uzme u naručje. Međutim, ni to je ne bi sprečilo da nakon što bi smirila živce votkom, posegne za šampanjcem.

"Moj život je svima izgledao neverovatno. Spolja sam radila prekrasan posao, ali duboko u sebi stvarno sam se mučila", napisala je u knjizi, dodajući da je malo ko shvatao da tone.

Njen tadašnji partner, francuski finansijer Arpad Buson s kojim je dobila oba dečaka (razišli su se 2005., posle devet godina veze) bio je prečesto odsutan. Prazninu je nadomestila prijateljima, činilo im se da je El u redu, pa i više od toga. Posle samo šest meseci porodiljskog, vratila se snimanjima, na modne piste i njihovim druženjima posle snimanja - održavajući o sebi mit super žene.

Retki su shvatali da tako neće moći dugo da funkckioniše. Dvojci njenih holističkih terapeuta, nisu promakle promene. Uspeli su da dešifruju znakove da nešto s njom nije u redu, rekli joj kako će joj preterana konzumacija alkohola nakon porođaja, poremetiti hormone. Pa ipak, u njenoj autobiografiji stoji da je, kada bi ostala sama s malenim Sijem u naručju, "mogla misliti samo na flašu šampanjca u posudi s ledom".

Kada bi razgovarala s partnerom Arpadom Busonom (u knjizi ga naziva Arki), uveravala ga je da je sve u redu. Isto je tvrdila i kada je, zbog preranog povratka na posao nakon Sijevog rođenja, ne jednom dobila upalu pluća. Radila je protiv sebe kako bi partneru i celom svetu i sebi dokazala da je majčinstvo nije usporilo.

"Volela sam da provodim vreme s Arkijem... Želela sam da mu dokažem da ću mu biti partnerka u zabavi i poslu i biti majka njegovih sinova... Izašla bih i pila, zabavljala se i ponovo se razbolela. To se stalno ponavljalo: bila sam u užasnoj silaznoj spirali", otkrila je legendarna australijska manekenka u svojoj knjizi.

Pitanje je kako bi se sve to završilo da joj se zbog alkoholizma nisu nisu počela događati pomračenja uma.

"Razgovarala bih s nekim i onda bih zaboravila šta govorim", priznala je dodajući kako ju je ta situacija u dovoljnoj meri uplašila da se 2003. prijavi na rehabilitaciju. Kako stoji u ispovednoj knjizi "Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself" čije delove prenesi Dejli Mejl, te 2003. godine ipak je potražila profesionalnu pomoć. Prijavila se u ustanovu za odvikavanje u Arizoni pod nadimkom Mak, plađšeći se da bi neko mogao da je prepozna i razotkrije. Srećom, to se nije dogodilo sve dok ona sama, u knjizi, nije odlučila da ispriča priču o tome kako je počela njena transformacija u El Mekfirson kakvu znamo danas.

Kultni supermodel koji se na naslovnici Sports Illustrated Swimsuit pojavio rekordnih pet puta: poslednji put pozirala je 2006. sa još sedam modela kad su joj bile 42 godine. I dalje suvereno nosi nadimak "The Body" koji je dobila u dvadesetima. Svetski je poznata zagovornica veganstva, meditacije i zdravog života, sama sebi najbolja reklama za liniju preparativnih kozmetičkih proizvoda koju je, uz liniju donjeg veša The Body, ranije pokrenula. I u 61. godini izgleda senzacionalno. Kad se uželi modne piste, u domovini nosi revije s osetno mlađim kolegicama, a njen nastup često prate 0ovacije. Poslovno je uspešnija nego ikad ranije: dovoljno je reći to da je njena velness kompanija Welle Co procenjena na osamdesetak milliona dolara. Ukratko, nakon što je 2003. godine odbacila alkohol - sve se promenilo.

Zbog putovanja samoj sebi, transformacije u osobu koja se zbog same sebe dobro oseća u svemu što čini, postala je putokaz ženama što učiniti i kuda krenuti kada se, zbog ovih ili onih razloga, nađu na ivici.

"Prestala sam da pijem jer sam osećala da ne mogu da budem u potpunosti prisutna u svom životu, a to je bila prekrasna odskočna daska za upoznavanje sebe na dubljem nivou", rekla je prošle godine za radijski podkast Body and Soul. "Iako je to zahtevalo disciplinu i upornost, zaključak je da ne možete biti dobro ako niste prisutni i zdravi, a alkohol to ne podržava. Vrlo je teško upoznati sebe ako se otupljujete," zaključila je modna legenda u svojoj knjizi koja bi mnogima mogla biti inspiracija, a onima koji se bore protiv iste zavisnosti ujedno i pokazatelj da se snagom volje može predbroditi i najteža zavisnost.

Autor: Jovana Nerić