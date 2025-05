Gaga Nikolić je zbog ovog filma postao najpoželjniji glumac: Zbog eksplicitnih scena ostvarenje bilo zabranjeno 35 godina

Film "Mlad i zdrav kao ruža" bio je zabranjen 35 godina zbog eksplicitnih scena. Dragan Nikolić u ulozi mafijaša koja je uzdrmala sistem.

Bio je mlad, opasan i fatalan. Kada se Dragan Nikolić pojavio u filmu "Mlad i zdrav kao ruža", publika je ostala bez teksta. A država – bez milosti. Film Joce Jovanovića snimljen 1971. godine zabranjen je posle samo dve projekcije i nestao iz javnosti na punih 35 godina.

Film koji je bio pank pre nego što je pank postojao

U vreme kada su se jugoslovenski filmovi trudili da budu pitomi i u službi sistema, Mlad i zdrav kao ruža je bio bomba. Snimljen kamerom iz ruke, sa sirovom energijom dokumentarca, film prati uspon mladog prestupnika Stiva, kojeg je tumačio Dragan Nikolić u jednoj od svojih najkontroverznijih uloga.

Bio je to prikaz generacije koja se klizavo spušta u svet kriminala, u zemlji koja to nije želela da vidi. Golotinja, eksplicitne scene i beskompromisna kritika sistema – sve to bilo je previše za tadašnju vlast.

Skandal u Puli: „Vodio bih ga na Goli otok!“

Nakon premijere na Festivalu u Puli, usledio je šok. Jedan bivši pripadnik tajne službe pred svima je izjavio da bi reditelja „vodio na Goli otok“.

Skoro četiri decenije niko nije mogao da ga pogleda.

Vrele scene koje su uzdrmale publiku

Posebnu pažnju izazvale su eksplicitne scene – Dragan Nikolić u strastvenim zagrljajima sa potpuno golim glumicama. Takve stvari tada jednostavno nisu bile dozvoljene. Publika je ostajala u šoku, a vlast u panici.

Film je imao dve projekcije – u Puli i Studentskom kulturnom centru u Beogradu – a onda je nestao iz distribucije. Iako nikada formalno zabranjen, efektivno je bio skrajnut punih 35 godina.

Povratak klasika: Kako je film postao legenda

Tek 2006. godine, na FEST-u, Mlad i zdrav kao ruža je konačno dobio svoju pravu premijeru. Publika ga je dočekala kao remek-delo ispred svog vremena. Nikolić je u njemu postao pravi seks simbol srpskog filma – bez zadrške i bez cenzure.

Autor: A.A.