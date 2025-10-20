U SUSRET KONCERTU U SAVA CENTRU, KNEZ PREDSTAVLJA NOVI SINGL „FINALE“

Ako do sada niste imali priliku da vidite Nenada Kneževića Kneza u ulozi savetnika za osvajanje ženskih srca - sada je pravi trenutak!

U njegovom novom spotu za pesmu „Finale“, Knez sa dozom humora i šarma pokazuje kako su se nekada vodile „bitke za ljubav“.

„Čini mi se da su nekad momci imali više petlje da prilaze devojkama. Smišljali su načine, pokušavali biti originalni. To takozvano ‘kočenje’ ili ‘šepurenje’ u hodu imalo je svoju draž i efekat. Danas je sve to virtuelno, površno, beskrvno. Želeo sam da za ovu plesnu, duhovitu numeru snimim spot koji će uneti malo vedrine u naše živote“, istakao je Knez.

Režiju spota potpisuje Zoran Marković Zonjo (The Books of Knjige), dok je muziku za pesmu napisao sam Knez. Tekst potpisuju Ljubo i Zlatko Jovović, kao i Sergej Ćetković - autorski tim koji stoji iza brojnih Knezovih hitova.

Objavljivanjem singla „Finale“ Knez najavljuje i svoj veliki koncert u Sava Centru, 4. decembra, kojim će obeležiti 33 godine muzičke karijere. Publiku očekuje veče ispunjeno emocijama, retrospektiva najvećih hitova, ali i brojna iznenađenja uz goste i kolege sa kojima je Knez delio scenu tokom decenija.

Ulaznice su već u prodaji - LINK ZA PRODAJU KARATA POGLEDAJTE OVDE!

Ovo će biti veče nostalgije, dobre muzike i nezaboravnih uspomena - pravo finale jedne impresivne muzičke priče.

Autor: N.B.