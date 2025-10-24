AKTUELNO

Pop kultura

LEXINGTON BEND NE STAJE: Četiri rasprodata koncerta u SAVA CENTRU, otvoren i peti termin - 30. decembra

Izvor: Pink.rs, Foto: Ivan Miladinovic / ImLive ||

Zbog ogromnog interesovanja, bend je doneo odluku koja će obradovati sve fanove: zakazan je i peti koncert koji će se održati 30. decembra u Sava centru.

Nakon četiri rasprodata koncerta i nezaboravne atmosfere koja je tresla Sava centar krajem septembra, Lexington bend ne staje. Publika je ponovo pokazala koliko voli ove muzičare, jer je i četvrti koncert, zakazan za 13. decembar, rasprodat u rekordnom roku.

Foto: Ivan Miladinovic / ImLive

Zbog ogromnog interesovanja, bend je doneo odluku koja će obradovati sve fanove: zakazan je i peti koncert koji će se održati 30. decembra u Sava centru.

Publika koja je prisustvovala prvim koncertima još uvek prepričava neverovatnu energiju, emociju i atmosferu. Horsko pevanje svih hitova, suze, smeh i aplauzi koji su trajali minutima obeležili su svako veče.

Frontmen benda, Bojan Vasković, sa osmehom je prokomentarisao novi datum:

Foto: Ivan Miladinovic / ImLive

"Mi izgleda ne znamo da stanemo. Publika nas tera da sviramo još, pa ćemo valjda uskoro preseliti u Sava centar na neodređeno vreme. Šalu na stranu, hvala svima koji dolaze, pevaju i dišu s nama. To je naša najveća nagrada."

Lexington bend će tako u decembru zatvoriti godinu u svom velikom stilu petim koncertom u nizu, potvrđujući da su jedan od najtraženijih domaćih sastava i da njihova publika jednostavno ne zna za pauzu.

Autor: M. V.

#Lexington bend

#koncert

#koncert u Sava Centru

POVEZANE VESTI

Pop kultura

Toni Cetinski ne prestaje da oduševljava: Ljubav traje tri dana

Domaći

Ogromno interesovanje za turneju DOLAZI LJUBAV: Marija Šerifović zakazala i šesti koncert!

Domaći

ERUPCIJA EMOCIJA U SAVA CENTRU! Ana Bekuta posebnu pesmu posvetila pokojnom Mrki, publika u suzama (VIDEO)

Domaći

Spektakl u najavi: Jelena Rozga 20. i 21. decembra u Sava Centru! Ulaznice u prodaji od DANAS!

Domaći

I treći koncert u mts Dvorani: Novogodišnji matine Željka Samardžića 28. decembra u 17h

Domaći

Lexington bend priredio koncert za pamćenje u Sava Centru - publika pevala uglas više od tri sata (FOTO)