LEXINGTON BEND NE STAJE: Četiri rasprodata koncerta u SAVA CENTRU, otvoren i peti termin - 30. decembra

Zbog ogromnog interesovanja, bend je doneo odluku koja će obradovati sve fanove: zakazan je i peti koncert koji će se održati 30. decembra u Sava centru.

Nakon četiri rasprodata koncerta i nezaboravne atmosfere koja je tresla Sava centar krajem septembra, Lexington bend ne staje. Publika je ponovo pokazala koliko voli ove muzičare, jer je i četvrti koncert, zakazan za 13. decembar, rasprodat u rekordnom roku.

Publika koja je prisustvovala prvim koncertima još uvek prepričava neverovatnu energiju, emociju i atmosferu. Horsko pevanje svih hitova, suze, smeh i aplauzi koji su trajali minutima obeležili su svako veče.

Frontmen benda, Bojan Vasković, sa osmehom je prokomentarisao novi datum:

"Mi izgleda ne znamo da stanemo. Publika nas tera da sviramo još, pa ćemo valjda uskoro preseliti u Sava centar na neodređeno vreme. Šalu na stranu, hvala svima koji dolaze, pevaju i dišu s nama. To je naša najveća nagrada."

Lexington bend će tako u decembru zatvoriti godinu u svom velikom stilu petim koncertom u nizu, potvrđujući da su jedan od najtraženijih domaćih sastava i da njihova publika jednostavno ne zna za pauzu.

Autor: M. V.