Ovo je njen jedini porok: Mira Banjac danas slavi 96. rođendan, otkrila tajnu svoje dugovečnosti

Foto: TV Pink Printscreen

Mira Banjac, srpska glumica danas je napunila 96. godina.

Jedna od najboljih jugoslovenskih glumica svih vremena Mira Banjac danas proslavlja 96. rođendan. Legendardna glumica je rođena na današnji dan 1929. godine u Erdeviku.

Ona pripada prvoj generaciji glumaca koja je završila Pozorišnu školu u Novom Sadu 1950. godine. Mira je igrala u bezbroj filmova i serija, a neke od najpoznatijih su “Porodično blago”, “Radovan 3”, “Balkanski špijun”…

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Tokom studija u Novom Sadu, ova vrsna glumica upoznala je ljubav svog života. Nakon diplomiranja, glumica se udala, a ubrzo je i rodila sina.

Mira je kroz svoj rad, obeležila istoriju balkanske kinematografije uglavnom igrajući majke, tetke i bake. U karijeri koja traje duže od sedam decenija odigrala je preko 320 uloga i dobila 30 prestižnih nagrada.

Ona je pravi primer da se samo vedar duh računa, jer u tom slučaju su godine samo broj, baš zbog njenog karaktera i temperamenta i zdravlje je dobro služi.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, kada su lekari videli Mirine snimak pluća, nisu mogli da veruju u koliko su dobrom stanju, s obzirom na to da glumica ima jedan porok koji je prati kroz čitav život - cigarete.

– Ne osećam se kao da imam toliko godina. Nedavno sam bila na sistematskom pregledu. Kad je doktor video snimak mojih pluća, bio je ubeđen da ne pušim, jer su mi bila skroz ‘čista’. Rekla sam mu da palim jednu za drugom, a on je bio šokiran. Objasnio mi je da je to zato što pušim na muštiklu – ispričala je Mira.

Ljuba Bandović je otkrio kako je biti u društvu Mire Banjac i sve je razgalio odgovorom.

– Otišli smo na jagnjetinu, pojeli smo kilogram barabar. Samo je jedno i po pivo ona popila, ja 2,5. Popio sam i pola njenog. Kad je čula da ima mladog luka, oduševila se, „ti si moj glavni kavaljer, odsada ćeš svuda da me vodiš“ – ispričao je.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Legenda našeg glumišta nedavno se suočila sa ogromnim gubitkom kada je njen sin Branislav Jovanović preminuo.

Branislav Jovanović, sa kojim je živela u Novom Sadu preminuo je 6. februara nakon komplikacija sa upalom pluća, a sahranjen je dva dana kasnije na novosadskom groblju.

Umro sin Mire Banjac

Podsetimo, Branislav Jovanović bio je svedok svih glumačkih podviga Mire Banjac. Rodila ga je godinu dana posle sticanja diplome, 1951. godine, ali brak sa njegovim ocem nije potrajao, o čemu je jednom prilikom rekla:

- Često u životu očekujemo jedno, a dogodi se nešto drugo. Andrej Jovanović, inženjer po struci, bio je moja velika ljubav. Udala sam se za njega kad sam imala 24 godine. Oboje smo s radošću čekali Branino rođenje i to je ubrzo bilo jedino što nas je spajalo.

SAHRANJEN SIN MIRE BANJAC! Glumica skrhana od bola ispratila jedinca na večni počinak (FOTO)

Autor: N.B.

