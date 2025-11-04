MUZIČKA EKSPLOZIJA U ‘AMI G SHOW’-u! Publika će imati priliku da oseti deo koncertne atmosfere koja će obeležiti ovu jesen!

Večeras od 22h, u novoj epizodi „Ami G Show“, Ognjen Amidžić ugostiće pravu muzičku elitu regionalne scene!

Termin utorkom u 22 časa na TV PINK rezervisan je za late night show autora ivoditelja Ognjena Amidžića – “Ami G Show”. U studiju u Šimanovcimagostovaće Emina Jahović, Mirza Selimović, Boris Režak i Dženan Lončarević.

Nakon uspešnog novog albuma i dva zakazana solistička koncerta u Sava Centru, Emina Jahović će kod Ognjena Amidžića otvoriti priču o svojoj novoj muzičkoj fazi – sa naglaskom na album „Svitanje“ koji je objavila ranije ove godine. Razgovaraće o tome kako kombinuje život između Beograda i Istanbula, o tome šta je inspirisalo za novi zvuk i kolika je cena popularnosti na Balkanu.

Čovek koji je na turneji Beograd-Novi Sad-Beč-Tuzla, Mirza Selimović stiže kaopredstavnik mladije muzičke generacije koja je već ostavila trag. U emisiji ćese osvrnuti na svoje nedavne koncerte, o tome kako ostati autentičan u vremenu trendova, o saradnji sa Eminom Jahović i njihovom duetu „Ništa ili sve“. Govoriće i o pripremama pred koncert u Sava Centru sredinom ovog meseca i šta za njega predstavlja izlazak pred beogradsku publiku.

Boris Režak nakon uspešnog koncetra u Sava Centru, dolazi u Šimanovce da pesmom provede kroz Gospodsku ulicu. On će sumirati utiske sa poslednjeg beogradskog koncerta koji je bio dupke pun, a u publici smo mogli da vidimo njegove brojne kolege koje su ga podržale. Boris će govoriti o odnosima na estradi i koliko umetnika njegovog kalibra u regionu zapravo ima.

Dženan Lončarević tokom emisije otkriva zašto je ostao veran ljubavnim temama i baladama u vremenu kad su trendovi drugačiji. Govoriće i o svojim počecima u Prijepolju, o usponu i izazovima, kao i o tome šta planira sledeće –koncertima, novim pesmama, kao i šta je za njega najveća pokretačka snaga koja ga drži u vrhu sve ove godine.

Publika će imati priliku da čuje iskrene ispovesti o ljubavi i inspiraciji, ali i dasazna ko je najromantičniji, ko najteže podnosi raskid, i ko u studiju ume darasplače sve prisutne.

Sve muzičke želje biće uslišene, jer sve ostalo su emisije – samo je Ami G show! Gledamo se večeras od 22h na TV PINK!

Autor: S.Paunović