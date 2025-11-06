AKTUELNO

Pogledajte s kim je Ben Aflek uhvaćen u automobilu: Konačno je raspoložen (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Chris Pizzello ||

Ben Aflek je izgledao besprekorno u bež sakou i roze košulji s nekoliko otkopčanih gornjih dugmadi, dok je njegova saputnica odabrala ležerniju, jesenju kombinaciju.

Holivudski glumac Ben Aflek ponovo je privukao pažnju paparaca nakon što je u sredu viđen kako se u svom BMW-u vozi Los Anđelesom u društvu glamurozne, ali zasad nepoznate brinete.

Iako nije jasno da li se poznaju isključivo poslovno ili ih veže i nešto ličnije, prizor je odmah izazvao talas nagađanja. 53-godišnji Aflek, koji od prošlogodišnjeg kraha braka s Dženifer Lopez nije zvanično viđen ni sa kim, delovao je raspoloženo i opušteno.

Glumac je izgledao besprekorno u bež sakou i roze košulji s nekoliko otkopčanih gornjih dugmadi, dok je njegova saputnica odabrala ležerniju, jesenju kombinaciju – topli pulover i farmerice, uz torbicu Yves Saint Laurent. Tamnocrveni ruž i raspuštena kosa dali su dodatnu dozu glamura njenom izgledu.

Ovaj izlazak dolazi svega dva dana nakon što je Aflekova bivša partnerica, producentkinja "Saturday Night Live-a" Lindzi Šukus, iskazala podršku bivšem vereniku Dženifer Lopez – Aleksu Rodrigezu. Šukus (45), s kojom je Aflek bio u vezi između 2017. i 2019. godine, pojavila se na premijeri njegovog novog dokumentarca "Alex vs. A-Rod" u Njujorku u elegantnoj crnoj haljini s providnim donjim delom. Rodrigez (50) se, pak, pojavio u klasičnom crnom odelu.

Njihov susret izazvao je čuđenje jer je upravo Rodrigez bivši verenik Džej Lo, Aflekove sada već bivše supruge. Podsetimo, njihov razvod okončan je u januaru nakon dve godine braka.

Iako su još 2021. kružile glasine o mogućem zbližavanju Rodrigeza i Šukus, tada su oboje izjavili da su dugogodišnji prijatelji i da "među njima nema ničega".

Aflek i Šukus su prvi put raskinuli 2018, nakratko se pomirili u martu 2019, a konačno su se razišli mesec dana kasnije. Lopez i Rodrigez, s druge strane, raskinuli su u aprilu 2021, nedugo nakon što je Lopez ponovo stupila u kontakt s Aflekom, što je kasnije dovelo do braka u julu 2022.

Njihov brak, međutim, nije potrajao. Pevačica i glumica je u avgustu 2024. podnela zahtev za razvod, navodeći "nepomirljive razlike", a nedavno je u intervjuu izjavila da je razvod od Afleka bio "najbolja stvar koja joj se dogodila".

"Naš rastanak me promenio i pomogao mi da rastem na način na koji je trebalo", priznala je tada.

Aflek, koji se nakon razvoda povukao iz javnosti, očito je ponovo u dobroj formi, a ko je tajanstvena brineta koja mu je pravila društvo, tek će se otkriti.

Autor: A.A.

