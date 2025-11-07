AKTUELNO

Izložba 'Vodnjanske štorijice' otkriva duh Vodnjana i Istre kroz strip i legendu

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Marko Petrović ||

U beogradskom RTS Klubu sinoć je otvorena izložba stripa „Vodnjanske štorijice” inspirisana pričama, legendama i predanjima iz istarskih mesta Vodnjan, Galižana i Peroj. Ova izložba na jedinstven način spaja umetnost stripa sa bogatim kulturnim nasleđem Vodnjana, prikazujući lokalne mitove i legende kroz savremeni umetnički izraz.

Na otvaranju su se obratili Morena Smoljan Makragić direktorka Turističke zajednice grada Vodnjana, Milan Rašula direktor Srpskog kulturnog centra u Puli, autori stripa Vjeran i Vibor Juhas iz Pule, kao i beogradski strip autor Aleksa Gajić i poznata vodnjanska kuvarica Svjetlana Celija, čuvena po pripremi tradicionalne „Torte de mandole“ takozvane Bumbarske torte od badema, simbola grada Vodnjan.

Foto: Foto/Marko Petrović

Izložba je deo projekta Turističke zajednice Vodnjana čiji je cilj očuvanje usmenog nasleđa ovog dela Istre kroz savremenu umetničku formu. Strip „Vodnjanske štorijice“ prikazuje dvanest lokalnih legendi u interpretaciji istaknutih ilustratora i crtača među kojima su Fran Strukan, Vili Paoletić, Enis Čišić, Aleksa Gajić, Vibor i Vjeran Juhas. Radovi su dostupni i u digitalnoj verziji na zvaničnom sajtu: www.vodnjandignano.com.

Foto: Foto/Marko Petrović

Tokom promcije bilo je priče o bogatom kulturnom nasleđu Vodnjana od istroromanskog jezika authtonog stanovništva, takozvanih Bumbara, preko degustacije maslinovog ulja koje poznatije kao „tečno zlato Vodnjana“ koje su posetioci mogli da probaju, kao i legendarnu tortu de mandole, poznatu kao Bumbarsku tortu koja se priprema prema istom specijalnom receptu vekovima i simbolizuje spoj tradicije, strpljenja i ljubavi.

Foto: Foto/Marko Petrović

Smešten u srcu Istre, svega osam kilometara od Pule, Vodnjan je grad koji čuva autentičan duh prošlih vekova. Njegove uske kaldrmisane ulice, visoke kamene kuće i miris maslina stvaraju utisak da je vreme stalo. Grad se prvi put pominje 1150. godine, a vekovima je bio središte zanata, trgovine i kulture. Vodnjan je poznat i po crkvi Svetog Blaža, najvećoj u Istri, sa zvonikom visokim 61 metar i bogatom riznicom umetničkih dela.

Foto: Foto/Marko Petrović

Ovaj mirni i slikoviti istarski gradić sa pravom nosi naziv „grad priča“, jer njegovo nasleđe, jezik, umetnost i gastronomija čine mozaik kulture koji i danas živi i inspiriše.

Kroz ovu izložbu Beograđani imaju priliku da upoznaju Vodnjan sve do 22. novembra do kada traje izložba.

Autor: D.Bošković

