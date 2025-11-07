Izložba 'Vodnjanske štorijice' otkriva duh Vodnjana i Istre kroz strip i legendu

U beogradskom RTS Klubu sinoć je otvorena izložba stripa „Vodnjanske štorijice” inspirisana pričama, legendama i predanjima iz istarskih mesta Vodnjan, Galižana i Peroj. Ova izložba na jedinstven način spaja umetnost stripa sa bogatim kulturnim nasleđem Vodnjana, prikazujući lokalne mitove i legende kroz savremeni umetnički izraz.

Na otvaranju su se obratili Morena Smoljan Makragić direktorka Turističke zajednice grada Vodnjana, Milan Rašula direktor Srpskog kulturnog centra u Puli, autori stripa Vjeran i Vibor Juhas iz Pule, kao i beogradski strip autor Aleksa Gajić i poznata vodnjanska kuvarica Svjetlana Celija, čuvena po pripremi tradicionalne „Torte de mandole“ takozvane Bumbarske torte od badema, simbola grada Vodnjan.

Izložba je deo projekta Turističke zajednice Vodnjana čiji je cilj očuvanje usmenog nasleđa ovog dela Istre kroz savremenu umetničku formu. Strip „Vodnjanske štorijice“ prikazuje dvanest lokalnih legendi u interpretaciji istaknutih ilustratora i crtača među kojima su Fran Strukan, Vili Paoletić, Enis Čišić, Aleksa Gajić, Vibor i Vjeran Juhas. Radovi su dostupni i u digitalnoj verziji na zvaničnom sajtu: www.vodnjandignano.com.

Tokom promcije bilo je priče o bogatom kulturnom nasleđu Vodnjana od istroromanskog jezika authtonog stanovništva, takozvanih Bumbara, preko degustacije maslinovog ulja koje poznatije kao „tečno zlato Vodnjana“ koje su posetioci mogli da probaju, kao i legendarnu tortu de mandole, poznatu kao Bumbarsku tortu koja se priprema prema istom specijalnom receptu vekovima i simbolizuje spoj tradicije, strpljenja i ljubavi.



Smešten u srcu Istre, svega osam kilometara od Pule, Vodnjan je grad koji čuva autentičan duh prošlih vekova. Njegove uske kaldrmisane ulice, visoke kamene kuće i miris maslina stvaraju utisak da je vreme stalo. Grad se prvi put pominje 1150. godine, a vekovima je bio središte zanata, trgovine i kulture. Vodnjan je poznat i po crkvi Svetog Blaža, najvećoj u Istri, sa zvonikom visokim 61 metar i bogatom riznicom umetničkih dela.

Ovaj mirni i slikoviti istarski gradić sa pravom nosi naziv „grad priča“, jer njegovo nasleđe, jezik, umetnost i gastronomija čine mozaik kulture koji i danas živi i inspiriše.

Kroz ovu izložbu Beograđani imaju priliku da upoznaju Vodnjan sve do 22. novembra do kada traje izložba.



Autor: D.Bošković