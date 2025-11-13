MITROVIĆ PODSETIO KAKO IZGLEDA PRAVA URBANA ENERGIJA BEOGRADA! Trg republike kao velika bina i dobra energija koja spaja umetnost, muziku i grad koji nikad ne miruje!

Prava umetnost dolazi iz autentičnosti, strasti i kreativnosti .

Nakon što je prethodno objavio snimak iz Londona gde je svirao na ulici i dobio opkladu, Željko Mitrović se sada obratio svima koji su ga pitali zašto isto ne radi u Beogradu. Mitrovićev odgovor bio je direktan, duhovit i u njegovom prepoznatljivom stilu — s dozom ironije, ali i jasnom porukom o značaju umetničkog izraza i slobode stvaranja. Ovaj gest pokazuje da umetnost ne poznaje granice, ni geografske ni mentalne, i da Beograd ima svog autentičnog uličnog svirača — samo na mnogo većem nivou.

"Hahaha, objavio sam post na instagramu kako sviram na ulicama Londona, kao ulični svirač, zbog neke fucking opklade! I sad me pitaju u komentarima, zašto ne sviram na ulicama Beograda, valjda misle da Beograd pripada njima! Vidi tebra, ja redovno sviram i po beogradskim ulicama jer za razliku o tvog nekreativnog skakutanja i blokiranja ja bar proizvodim umetnost! A raspitaj se kog je kavaliteta ta umetnost, jer očigledno sam to ne možeš da ukapiraš! Pozdrav tebra!" - napisao je Mitrović.

Podsećanja radi - Željko je pre četiri godine prihvatio opkladu od strane muzičke zajednice Srbije, sa ogromnim entuzijazmom i bacio se na ozbiljan posao. 30 pesama i videa snimio je za 30 nedelja. Mnoge od njih snimnjene su na beogradskim ulicama - kao što je pesma "Laž", četvrta po redu pesma benda Monx, čiji je video snimnjen na Trgu republike u Beogradu, a Željko je danas objavio na Instagramu deo ovog sjajnog videa i podsetio javnost kako je i te kako prašio na ulicama glavnog grada.

Čak je poznati novinar i muzički kritičar, Petar Luković, po izlasku numere "Laž" dao svoj uvaženi sud:

"Numera „Laž“ je muzički komplikovanija, mnogo više jazzy, s naglašenim soul pasažima i inteligentnim klavijaturama koje donose retro dah sedamdesetih godina. Međuigra ritam sekcije i vokala stvara opuštenu cool-atmosferu u kojoj do izražaja dolaze efektni detalji, poput duvačkih upada ili efektnih bas linija, što čitav ugođaj izdiže na nivo instrumentalne maestralnosti i perfekcije. Konačno, ova je pesma dokaz da termin „funk“ nije jednoznačna šema; naprotiv, naglašena emocionalost i sposobnost da se energija primeni na ovakav up-tempo, govori o vrhunskim muzičarima čije se uživanje i radost mogu gotovo fizički osetiti. Funky funk, definitivno.! -rekao je tada Luković.

Mitrovićev video i poruka izazvali su lavinu reakcija, ali jedno je sigurno — njegovo stvaralaštvo ne poznaje granice ni u formi, ni u prostoru. Željko Mitrović nastavlja da spaja muziku, performans i provokaciju u jedinstven umetnički izraz, dok pokazuje kako je Beograd centar kreativne energije i urbane umetnosti.

Autor: S.Paunović