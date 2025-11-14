Svi skandali kralja Čarlsa: Na krunu je čekao 73 godine, obrukao porodicu kao niko, majka i otac mu nisu bili na venčanju

Čarls Mauntbaten-Vindsor čekao je duge 73 godine da sedne na tron Ujedinjenog Kraljevstva. Današnji britanski kralj bio je najdugovečniji princ od Velsa.

Kralj Čarls rođen je 14. novembra 1948. godine, dok je njegov deda Džordž VI bio na čelu britanske kraljevske porodice. Krunu je čekao 73 godine, a često je punio medije svojim privatnim životom.

Čarls Mauntbaten-Vindsor čekao je duge 73 godine da sedne na tron Ujedinjenog Kraljevstva. Današnji britanski kralj bio je najdugovečniji princ od Velsa, a tokom godina je neretko javnosti bio zanimljiv zbog svojih ljubavnih nedaća. Pratili su ga skandali koji su prikazani i u seriji "Kruna", a neki od njih ostaće zabeleženi u kraljevskoj istoriji. Kralj Čarls danas slavi 77. rođendan.

Kao mladić ljubio je brojne pripadnice visokog britanskog društva. Povezivali su ga s Džordžijanom Rasel, ćerkom sera Džona Rasela koji je bio britanski izaslanik u Španiji, ledi Džejn Velesli, ćerkom 8. vojvode od Velingtona, ledi Sarom Spenser, sestrom njegove buduće supruge Dajane, te s Kamilom Šand.

Današnju suprugu Kamilu, Čarls je opisao ženom svog života. Par nije prekinuo odnose ni kada se on venčao s Dajanom Spenser, a pokojna princeza je u intervjuima govorila da im je u braku bila gužva jer ih je bilo troje. Britanski mediji su u novembru 1992. godine objavili transkript privatnog razgovora između Čarlsa i Kamile iz 1989. godine. U tom trenutku Čarls je i dalje bio u braku s Dajanom. U javnost je procurio njihov seksi razgovor koji je naneo veliku štetu Čarlsovom ugledu, te je bio veliki udarac na njegov brak s Dajanom.

Od Dajane se razveo 1992. godine, ali par je nastavio da zajedno obavlja kraljevske dužnosti. Dve godine kasnije, današnji kralj je javno priznao svoju aferu s Kamilom. Dajana se iste večeri na jednom događaju u Londonu pojavila u uskoj crnoj haljini golih ramena koja je danas poznata kao "osvetnička haljina".

Kraljica Elizabeta dugo je pokušavala da spasi brak svog prvorođenog sina i naslednika krune, ali u tome nije uspela. Nakon dugo godina popustila je i dala dozvolu Čarlsu da se venča s Kamilom. Bilo je to dugo nakon smrti princeze Dajane, 2005. godine. Tim činom Čarls je prekršio veliko kraljevsko pravilo. Naime, Kamila je bila razvedena, a članovima kraljevske porodice bio je tabu venčati se s razvedenom osobom. Čarlsovi roditelji nisu bili na samom venčanju, ali su se pojavili na svadbenoj proslavi u dvorcu Vindsor istog dana.

Britanskom kralju nije bilo lako ni kada je njegov mlađi sin, princ Hari, odstupio s kraljevskih dužnosti 2020. godine i preselio se sa svojom suprugom Megan Markl u SAD. Hari je u intervjuu s Oprom Vinfri otkrio da ne razgovara sa svojim ocem, te da Čarls ne želi da se javi na njegove pozive. U knjizi "Rezerva", Hari je detaljno opisao kako mu otac nije dao nikakvu podršku nakon smrti majke, nije podržao njegov brak s Markl, te ga je "iskoristio" u medijima da bi svoj odnos s Kamilom prikazao u boljem svetlu. Njihov odnos postao je stabilniji nakon smrti kraljice Elizabete II, ali čini se da je Hari udaljeniji od svoje porodice nego ikada.

Problemi u porodici za britanskog kralja ne prestaju ni danas. Čarls III je Endruu ukinuo titulu princa zbog povezanosti s Džefrijem Epstajnom pre samo nekoliko dana. Endru je s dužnosti odstupio još 2020. godine, a majka mu je 2022. ukinula sve počasne vojne titule, te je morao da prestane da koristi izraz "njegovo kraljevsko visočanstvo", prenosi 24 sata.hr.

Autor: D.Bošković