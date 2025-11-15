Pogledajte defile Jelene Egorove u minijaturnom bikiniju: Ovako se Mongolka koja predstavlja Srbiju na Mis Univerzuma prošetala na Tajlandu (VIDEO)

Na Tajlandu se odvija jedno od najiščekivanijih takmičenja za Mis Univerzuma, a društvene mreže su preplavljene najnovijim snimcima i fotografijama. Među takmičarkama je i Jelena Egorova, Mongolka koja predstavlja Srbiju, i njeni snimci uveliko izazivaju pažnju u našoj zemlji.

Kontroverza koja je pratila izbor

Od trenutka kada se saznalo da Jelena nije izabrana tradicionalnim putem, već da je kupila pasoš prošle godine, u Srbiji se podigla prava prašina. Ljudi su spekulisali, komentarisali i raspravljali o tome kako ona uopšte može da nosi nacionalnu titulu. Sada konačno imamo priliku da vidimo kako Jelena predstavlja našu zemlju.



Takmičarke su juče izašle pred publiku na plaži, u kupaćim kostimima tajlandskog dizajnera, a Jelena je odabrala žuti bikini koji je privukao svu pažnju kamere i publike. Lepotice su defilovale jedna za drugom, uz visoke potpetice, dok su talasi i svetlo zalaska sunca činili savršenu kulisu.

Lepotice su defilovale jedna za drugom, obučene u kupaće kostime i visoke potpetice pred publikom na plaži, a među njima možemo videti i misicu takozvane države Kosovo.

Na snimcima se jasno vidi trenutak kada Jelena silazi sa bine, sa osmehom, dok reakcije publike variraju od tihe radoznalosti do blagog smeha.

U Srbiji je reakcija i dalje podeljena. Organizacija Miss Serbia, koja tradicionalno bira misice, izrazila je nezadovoljstvo, tvrdeći da Jelena nije prošla kroz klasičan nacionalni konkurs i da njen izbor "urušava kredibilitet izbora". Na društvenim mrežama komentari su raznoliki: neki kritikuju, nazivajući njen izbor "uvozom misice", dok drugi s ironijom komentarišu da je Srbija sada predstavljena od strane Mongolke.



Ceo slučaj pokreće šira pitanja o nacionalnom identitetu i kriterijumima izbora: ko zapravo ima pravo da predstavlja jednu zemlju i šta znači biti njen ambasador u svetu lepote. Jelena poručuje da je njeno srce srpsko i da identitet nije samo pitanje porekla, već i vrednosti koje nosimo u sebi. Kritičari, međutim, tvrde da takvo "uvođenje" kandidatkinja remeti tradiciju i očekivanja javnosti.



Bez obzira na sve kontroverze, Jelena Egorova je sada u centru pažnje. Njena priča više nije samo o defileu u bikiniju ili takmičenju za lepotu, već o dijalogu između tradicije i modernog, globalizovanog sveta, gde se granice identiteta preispituju i redefinišu.

Autor: D.Bošković