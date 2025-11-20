AKTUELNO

MOĆ, POHLEPA I NASLEDSTVO! TV PINK ponosno predstavlja novu domaću seriju koja će osvojiti publiku od samog početka - jer ništa nije onako kako izgleda!

Izvor: Pink.rs, Foto: PMG ||

Dve žene. Dva života. Jedan koban dan. Ko će iz vrtloga porodičnih tajni, pohlepe, časti i ljubavi izaći kao pobednik?

U decembru na TV PINK stiže priča koja spaja sve žanrove koje publika obožava. Nova domaća hit serija “Nasledstvo” istražuje dubine ljudske pohlepe, snagu ljubavi, cenu istine i granice do kojih smo spremni da idemo kada se sudbine sudare.

Foto: Printscreen

Dve žene koje se nikada u životu nisu srele otrovane su istim otrovom, istog dana. Jedna je devedesetogodišnja vlasnica predratnog Hotela Pariz u kom je vreme stalo, a druga je sekretarica tajkuna koji pokušava da se domogne hotela u centru grada,  kako bi na njegovom mestu izgradio najveći tržni centar naBalkanu. Ko je ubica dve žene, a ko naslednik hotela i celokupne imovine ubijene vlasnice? U mnogobrojnim obrtima, u vrtlogu ljubavi i novca,odanosti  i izdaje, iskrenosti i podlosti, sveta siromašnih i sveta bogatih, poštenja i lopovluka, časti i pohlepe, skromnosti i snobizma, sukobageneracija, porodičnih lomova i društvenih previranja -  lome se i sudbinečak i onih koji u tome nisu želeli da učestvuju. 

Glumačka ekipa serije “Nasledstvo” okuplja istaknuta lica domaćeg glumišta. Glavne uloge tumače: Milica Milša, Danica Ristovski, Ljiljana Stjepanović, Bane Zeremski, Dubravko Jovanović, Danina Jeftić, Aleksandra Belmazović, Tijana Milovanov, Biljana Zaverla, Nebojša Savić, Mirka Vasiljević, Marko Jovičić, i Đorđe David. U pitanju je spoj vrhunskih glumaca koji su obeležili filmsku i televizijsku produkciju kao i mladih zvezda čija energija i harizma donose potpuno novu dimenziju ovoj priči.

Njihove uloge su veoma intenzivne - od dramatičnih preokreta, preko emotivnih lomova, do neočekivanih mračnih strana koje će tek biti otkrivene. Svaki lik ima tajnu, svaki pogled novu sumnju, a njihove izvedbe nose seriju na nivou svetske produkcije. Scenario potpisuje Žarko Jokanović, a režiju Predrag Marković i Anja Ružica Tadić.

Foto: Printscreen

U uzbudljivom spoju drame, trilera, romanse, komedije i misterije – serija “Nasledstvo” na najgledanijoj domaćoj televiziji donosi likove koje ćete obožavati, zaplete koji vas neće puštati i emocije koje se pamte.

Ljubav, novac, laži, izdaja, borba za moć – i ništa nije onako kako izgleda. Domaća serija “Nasledstvo” koju ćete obožavati - od 1. decembra, svakog radnog dana u 22h. Samo na TV PINK!

Foto: PMG

Autor: S.Paunović

#Nasledstvo

#Nova TV serija

#Pink Media Group

#Serija Nasledstvo

#TV Pink

