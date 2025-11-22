UMRLA SLAVNA PEVAČICA! Srce nije izdržalo, pamtićemo je po velikom hitu! (VIDEO)

Italijanska pevačica Ornela Vanoni poznata po hitu “L’appuntamento” iz filma "Ocean’s Twelve", preminula je u 91. godini, preneli su danas italijanski mediji. Pevačica je preminula od srčanog zastoja u svom stanu u Milanu, prenosi agancija AGI.

Nakon što je prvi put stekla popularnost televizijskim festivalima pesama početkom 1960-ih, njena karijera je trajala više od sedam decenija i inspirisala je nekoliko generacija izvođača.

Kao zanimljiva pripovedačica čije su pesme istraživale kriminalni milje, siromaštvo i socijalnu isključenost, kao i ljubav, gubitak i ženstvenost, prodala je više od 55 miliona ploča i objavila oko 40 studijskih albuma, podsećaju italijanski mediji.

Iako su se moda i muzički ukusi menjali u Italiji, glas Ornele Vanoni ostao je simbol emocionalne autentičnosti u italijanskoj muzici. Učestvovala je više puta na prestižnom festivalu u San Remu, ali nikada nije pobedila.

