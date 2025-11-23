AKTUELNO

Extra

PREMINUO POZNATI MODNI KREATOR: Bio je lični dizajner princeze Dajane

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jonathan Short, Tanjug AP/Martin Cleaver ||

Irski modni dizajner Pol Kostelo, koji je bio lični dizajner pokojne britanske princeze Dajane, i koji je postao zaštitni znak Londonske nedelje mode tokom četiri decenije, preminuo je u 80. godini, saopštila je danas njegova porodica.

Kostelo je imenovan za Dajaninog ličnog modnog dizajnera 1983. godine, ubrzo nakon što je osnovao sopstvenu marku "Pol Kostelo", a njihova saradnja je nastavljena do Dajanine smrti u saobraćajnoj nesreći u Parizu 1997. godine, prenosi Rojters.

On je preminuo okružen suprugom i sedmoro dece u Londonu nakon kratke bolesti, navodi se u saopštenju porodice.

Kostelo je rođen u Dablinu 1945. godine, gde se školovao pre nego što se preselio u pariski Sindikat visoke mode, a zatim u drugu modnu prestonicu, Milano.

Proveo je neko vreme u NJujorku gde je osnovao sopstvenu marku pre nego što se nastanio u Londonu, gde je započeo saradnju sa princezom Dajanom.

Autor: Jovana Nerić

#Pol Kostelo

#Princeza Dajana

#modni kreator

