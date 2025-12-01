MELANIJA OKITILA BELU KUĆU, SVA ŠLJAŠTI OD UKRASA I LAMPI: Božićne jelke na svakom koraku, PRVA DAMA objavila snimak kao iz BAJKE (FOTO+VIDEO)

Prva dama SAD i supruga američkog predsednika Donalda Trampa - Melanija Tramp predstavila je ovogodišnju božićnu dekoraciju Bele kuće. U objavi na "Iksu" u ponedeljak, ona je otkrila temu sezone: "Dom je tamo gde je srce".

- Ovog Božića, hajde da proslavimo ljubav koju nosimo u sebi i podelimo je sa svetom oko nas. Uostalom, gde god da se nalazimo, možemo stvoriti dom ispunjen beskonačnim mogućnostima - napisala je prva dama.

Dekoracije za praznike 2025. postavljene su tokom renoviranja rezidencije predsednika i prve dame, koje uključuje rušenje bivšeg Istočnog krila Bele kuće i izgradnju nove sale za balove vredne oko 200 miliona dolara.

🎄The White House is officially decorated for Christmas — with every detail personally chosen by First Lady



Melania Trump decorated the residence for the fifth time , selecting each element herself✨



The decorations include:



- 25,000 feet of ribbon 🎀

- more than 2,000… pic.twitter.com/NnjIhSyIUj — NEXTA (@nexta_tv) 01. децембар 2025.

Ovogodišnja dekoracija prati temu crvene, bele i plave boje. U Crvenoj sobi Bele kuće, plavi leptiri ukrašavaju božićnu jelku zajedno sa belim trakama na kojima piše "Fostering the Future" i belim ukrasima sa natpisom "Be Best", kampanje prve dame za podizanje javne svesti, piše ABC News.

Kamin u Crvenoj sobi posvećen je zajednici hraniteljskih porodica, jednoj od glavnih tema prve dame, prema saopštenju Bele kuće.

U Istočnoj sobi, dekoracija slavi 250. godišnjicu Sjedinjenih Američkih Država.

Među ukrasima se nalazi i medena kuća za 2025. godinu, teška 55 kilograma, koja je izložena u Državnoj trpezariji Bele kuće.

Melanija Tramp je ukrasila rezidenciju po peti put, lično birajući svaki detalj, a dekoracije uključuju: 25.000 stopa trake, više od 2.000 svetlosnih nizova, preko 55 medenjaka, više od 2.800 zlatnih zvezda, više od 10.000 plavih leptira i preko 700 stopa girlandi, piše NEXTA.

Autor: Iva Besarabić