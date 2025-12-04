'BASTIJAN NIJE PRAVIO PITANJE OKO IMOVINE' Ana Ivanović i Švajnštajger ne žele da se sretnu na suđenju, nemački mediji bruje o novim detaljima razvoda

Ana Ivanović, bivša teniserka podnela je zahtev za razvod braka od Bastijana Švajnštajgera, preneli su nemački mediji, a kako dalje navode, njih dvoje navodno ne žele ni da se sretnu na sudu.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, su navodno preko advokata tražili da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza kako bi i formalno nastavili svoje živote i krenuli svako svojim putem, prenose dalje nemački mediji.

- Tačno je da je Ana podnela zahtev za razvod braka pre nekoliko dana Opštinskom sudu u Minhenu, i to odeljenju za porodične sporove. I ona i Bastijan su svojim advokatima poručili da ne žele da se vide na suđenju na kome će i zvanično biti razvedeni. Takođe su oboje zamolili svoje advokate da se potrude da se sve završi u što bržem roku. Bastijan nije pravio pitanje oko imovine, a u Palma de Majorki, gde Ana i živi s njihovim sinovima, podnela je tužbu za izdržavanje dece. Ivanovićevoj je ovaj period bio jako mučan i želi da sve ovo bude iza nje i da nastavi dalje. Ona u poslednje vreme često putuje po svetu, a dosta vremena provodi i u svom rodnom Beogradu, gde izlazi s prijateljima. Svi oni su joj bili velika podrška u prethodnom teškom periodu. Za razliku od nje, Bastijan se uopšte nije previše uzrujao povodom svega, on uživa sa svojom novom partnerkom, a Anu izbegava da sretne po svaku cenu - zaključio je izvor za Bild.

Biznis Ane Ivanović

Ana Ivanović je još pre braka sa Bastijanom Švajnštajgerom, od kog se nedavno razvela, uložila ogromnu sumu novca u privatan biznis koji je razvila u Krčedinu.

Naime, kako se pisalo, Ana Ivanović je tada u biznis uložila čak šest miliona evra. U ovaj biznis ušla je još 2015, tačnije pre braka s fudbalerom.

Meštani su potvrdili da ona jeste uložila novac, ali su istakli da je njen otac Miodrag Ivanović zapravo jedan od suvlasnika ove firme.

- Da, to jeste tačno, evo sad kad budete krenuli, s desne strane videćete jabuke kojima se ne vidi kraj. E, to je njihovo. Tu je Anin otac. Ali jeste ona dala novac za taj biznis - kazao je komšija i dodao da se imanje vodi na oca teniserke.

Bastijanu se tada Krčedin dopao, te je tada predložio Ani da tu naprave kuću. Do toga nije došlo, ali je voćnjak i te kako napredovao.

Cela plantaža od 125 hektara je zaštićena od vremenskih neprilika, svako drvo je kao pod konac.

Autor: Jovana Nerić