KO JE ALEKSANDAR ĐAJA, NOVI DIREKTOR 'ODEONA'? Bivši direktor pozorišta na Terazijama poručio Mitroviću: Osećam potrebu da dam sve od sebe, ovo je čast i odgovornost! (VIDEO)

"Odeon" je potpuno različit, drugačiji i unikatan, rekao je Đaja.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović danas je imenovao Aleksandra Đaju za novog direktora teatra "Odeon".

- Aleksandre, evo tebi je pripala čast da tvoje imenovanje potpišem prvo. Za one koji ne znaju, Đaja, dugogodišnji direktor pozorišta na Terazijama. On je imenovan za direktora Teatra ''Odeon'' - rekao je Mitrović tokom potpisivanja ugovora.

- Mogu da se složim ili ne, to je za mene velika odgovornost, čast, osećam obavezu da dam sve od sebe imam iskustva od 26 godina. Bio sam dramaturg, direktor... U ovom gradu, koji je naša metropola, da se pojavi još jedno muzičko pozorište sa dobrim rezultatima, a ovo već ima sjajne...- rekao je Đaja.

- "Odeon" je potpuno različit, drugačiji i unikatan. Sad posle ponovne analize svih brodvejskih i londonskih pozorišta možemo da kažemo da smo u top 5 u Evropi. To nije jedina okolnost, uspeh se meri po gledaocima, i po broju karata. Naravno, verujem da ćemo napraviti ogromne pomake - rekao je Željko.

BOGATA KARIJERA

Scenarista, dramaturg, direktor. Aleksandar Đaja rođen je u Beogradu, gde je završio osnovnu školu, "Petu beogradsku gimnaziju", studirao Opštu književnost sa teorijom na Filološkom fakultetu, a zatim diplomirao na Grupi za dramaturgiju, Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, 1979. godine.

Tokom studija objavljivao je tekstove u novinama "Student", bio član amaterskih pozorišta "Dadov" i "Teatar Levo", u kojima su mu izvedena dva pozorišna komada. Član je predsedništva Udruženja dramskih pisaca Srbije i jedan je od urednika edicije "Savremena srpska drama".

Imenovanjem Vlade Republike Srbije, bio je direktor Narodnog pozorišta u Prištini 1992/93. godine. U periodu 1993/94 radio je kao umetnički direktor zemunskog "Teatra Gardoš".

Od 1996. godine zaposlen je kao dramaturg Pozorišta na Terazijama u Beogradu, a od marta 2013. godine kao v. d. direktora istog pozorišta. Odlukom Skupštine grada Beograda, od 18. septembra 2014. godine, imenovan je za direktora Pozorišta na Terzijama. Autor je više pozorišnih komada, izvedenih u Beogradu i u drugim gradovima Srbije. Kao stalni saradnik Kulturno-obrazovnog programa TV Beograd od 1982. godine, realizovao je preko pet stotina scenarija u okviru najpoznatijih televizijskih serija za decu, dok je za Igrani program napisao više scenarija prema svojim pozorišnim komadima, kao i scenario za TV film "Palanka u planini", prema romanu Anđelije Lazarević.

Autor: D.Bošković