OVAJ TEKST SVI TREBA DA PROČITAJU! Željko Mitrović poručio: Sećanja su ipak NAŠA, a prošlost, ili ispisana istorija je uvek pripadala DRUGIMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Jelena Simonović ||

Željko Mitrović je na slikovit način objasnio zašto treba da verujemo činjenicama, a ne prošlosti koja može da nas sputa.

Direktor Pink Media Group Željko Mitrović danas se na društvenoj mreži Instagram oglasio sa posebnom porukom. Naime, on je, u svom stilu, zasnovanom na neurobiološkim činjenicama objasnio da sećanjima ne treba slepo verovati, jer su ona, kako kaže, nepouzdana i podložna distorziji.

On je potom naveo da u današnjem svetu, treba obratiti posebnu pažnju na činjenice kao i individualnu percepciju u ondosu na kolektivno ispisanu istoriju.

Čitavu njegovu poruku, pratila je i pesma "Memories" koju je nedavno otpevao, a koja takođe nosi posebne reči o ljubavi i osećanjima.

- Sećanja su samo bleda interpretacija dogadjaja iz prošlosti, koja se često iskrive ili dobiju sasvim drugačiji oblik a koje nismo hteli da potisnemo ili zaboravimo! Neki ljudi, sećanja zovu emotivnim iskustvom, neki uspomenama, a neki opterećenjem, ali sećanja svakako, predstavljaju samo elektromagnetni i hemijski impuls u našem mozgu,zapravo u nasim neuronskim dendritima! Pojedini neuroni u mozgu imaju preko 100.000 sinapsi samo na dendritima! Ovo znači da je mogućnost distorzije sećanja, računata kombinatoričkim funkcijama ravna skoro beskonačnosti! Dendriti nisu statični: Menjaju oblik, dužinu i broj grana tokom celog života. To je osnova učenja i pamćenja, ali i pretraživanja unutar memorijskih kapaciteta u našem hipokampusu unutar mozga, koja često “emotivno” nazivamo sećanjima! Pišem ovo zbog moje lične borbe protiv površnosti i povodljivosti! Bolje je u životu osloniti se na činjenice nego na sećanja koja su uvek ali uvek emotivno obojena, ali i tako obojena su ipak bolji osnov za donošenje odluka za budućnost od prepričane istorije, jer sećanja su ipak NAŠA a prošlost, ili ispisana istorija je pripadala DRUGIMA! Zeljko Mitrovic 9.12. 2025 - napisao je Mitrović ispod objave.

Autor: D.Bošković

