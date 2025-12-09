VELIKI POVRATAK TEATRA ODEON: Pozorište budućnosti PONOVO otvara svoja velelepna vrata!

Nakon turbulentnih promena u proteklom periodu, Teatar Odeon se vraća — sa novom energijom, novim timom, i jasnom vizijom da ponovo zauzme svoje mesto na pozorišnoj sceni!

Vlasnik i idejni tvorac Teatra Odeon, Željko Mitrović, najavio je da najmoćnije inajlepše pozorište u regionu ponovo kreće sa radom. Nakon perioda privremene pauze i sveobuhvatne reorganizacije, Teatar Odeon se od petka, predstavom "Pogledaj dom svoj anđele", a zati i predstavom "Ivica i Marica" zvanično vraća na kulturnu scenu Beograda. Uz novi menadžment, modernizovanu tehničku opremu i jasnu umetničku viziju, ovo pozorište ulazi u novu eru koja obećava produkcijske standarde na nivou najvećih evropskih scena.

Na čelo Teatra Odeona postavljen je Aleksandar Đaja — čovek sa bogatim iskustvom, do sada poznat po radu u prestižnim domaćim pozorištima. Đaja je najavio posvećenost i odgovornost, uz cilj da Teatar Odeon bude drugačiji, jedinstven i unikatan — sa ambicijom da, posle ponovne analize svih brodvejskih i londonskih pozorišta Odeon bude u top 5 u Evropi. Ovakva promena u rukovodstvu nosi poruku da se Odeon posvećeno vraća kulturi i zabavi, sa ambicijom da ponovo bude značajno mesto za ljubitelje pozorišta.

Nakon ponovnog otvaranja - planirana je premijera predstave "Pogledaj dom svoj anđele" — u petak u 19:30h. To je ujedno i simbolični povratak: predstava koja je već u prethodnom periodu privlačila pažnju i imala sjajne reakcije. Takođe, za nedelju je zakazana predstava "Ivica i Marica" u 12:00h — što ukazuje da novi repertoar planira da bude raznovrsan i dostupan i deci i odraslima.

Teatar Odeon donosi pažljivo osmišljen repertoar koji povezuje umetničku relevantnost sa širokom dostupnošću, stvarajući program prilagođen savremenoj publici. Zahvaljujući jednoj od najmodernijih scenskih tehnologija u regionu, Odeon će moći da realizuje produkcije visokog intenziteta — od ambicioznih mjuzikala do vizuelno bogatih zabavno–muzičkih predstava koje pomeraju dosadašnje standarde.

Predstava „Pogledaj dom svoj Anđele“, koju publika može pogledati već u petak u 19:30h - jedan od najzapaženijih domaćih mjuzikala poslednjih godina, posvećen sećanju na velikog Boru Čorbu. Predstava koja je ranije doživela sjajne reakcije publike i kritike, biće prva na repertoaru posle reotvaranja — kao snažna umetnička poruka i simbol novog početka.

Predstava „Ivica i Marica“, dinamična, vizuelno bogata i edukativna, uvodi decu i one koji se osećaju mladima u novi repertoar Odeona, koji će i tokom narednih meseci pažnju posvetiti atraktivnom programu za sve generacije.

Ponovno otvaranje Teatra Odeon predstavlja povratak jedne od najsavremenijih pozorišnih scena u regionu. Sa novim direktorom, obnovljenom produkcijom i projekatima koji bude veliku pažnju, Odeon ulazi u naredni period kao prostor snažnih emocija, modernog teatra i novih umetničkih izazova.

Autor: S.Paunović