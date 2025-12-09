Nakon kratke pauze, odlučili smo da... Ovo je zvanično saopštenje TEATRA ODEON POVODOM PONOVNOG OTVARANJA: Novi direktor rešio da obraduje publiku na poseban način!

Najsavremenije pozorište u regionu ponovo optvara svoja vrata u petak u 19:30h, izvođenjem hit predstave "Pogledaj dom svoj anđele"!

Dragi prijatelji pozorišta, sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da najsavremenije pozorište u regionu – Teatar Odeon – ponovo otvara svoja vrata 12. decembra u 19:30, izvođenjem hit predstave „Pogledaj dom svoj anđele“. Želimo da naglasimo da je Teatar Odeon nastao u septembru 2024. godine, inspirisan najboljim svetskim pozorištima, futurističkom scenografijom i izuzetno bogatim glumačkim i plesnim ansamblom, koji upotpunjuju najmodernija video i audio tehnologija.

Nakon kratke pauze, odlučili smo da kraj godine završimo punom parom, predstavom koja je već osvojila našu publiku, i da u novu godinu zakoračimo još snažnije. Tokom ovog perioda pauze, intenzivno smo radili ‘iza scene’ – unapredili smo menadžment, osnažili organizacione procese i postavili temelje za ambiciozan razvoj. Od januara publiku očekuju novi programi, novi projekti i veliki planovi kojima želimo da naše pozorište podignemo na viši nivo i učinimo ga još kreativnijim, dinamičnijim i otvorenijim za umetnike i gledaoce.

Ovim rečima direktor Teatra Odeon, Aleksandar Đaja, poziva publiku da bude deo novog početka i da zajedno sa fantastičnim mjuziklima isprati ovu godinu – i otvori novu– uz vrhunsko pozorište.

Na repertoaru Teatra Odeon u decembru vas očekuju predstave za decu i odrasle: „Ivica i Marica“, „Pepeljuga“, „Romeo i Julija“, kao i predstava „Lucifer“ po pesmama Olivera Mandića, 16. decembra u 19:30.

Vidimo se u Teatru Odeon!

Autor: S.Paunović