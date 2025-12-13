ODEON PONOVO OSVAJA POZORIŠNU PUBLIKU: Novi tim, nova energija, puna sala! Posetioci oduševljeni prvim mjuziklom nakon pauze (VIDEO)

Nakon turbulentnih promena u proteklom periodu, Teatar Odeon se vraća sa novom energijom, novim timom i jasnom vizijom da ponovo zauzme svoje mesto na pozorišnoj sceni. Prva predstava nakon pauze, u kojoj je publika uživala, bila je „Pogledaj dom svoj anđele“.

Nakon reforme i kadrovskih izmena koje je sproveo vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović, Teatar Odeon ponovo je otvorio svoja vrata.

Da je publika sa nestrpljenjem čekala ovu vest najbolje pokazuje i slika iz sale pred početak mjuzikla.

Jedna gospođa, koja je vidno zadovoljna izašla iz sale, rekla je za kamere Pink televizije da je ovo bila jedna od najboljih predstava koje je gledala.

- Bio je ovo melem za dušu – istakla je ona.

Druga gospođa je navela da je bila prijatelj sa Borom Čorbom i da joj je žao što on nije doživeo da vidi ovo.

- On bi bio oduševljen – rekla je ona.

Takođe, drugi ističu da je ova predstava za njih veliko iznenađenje, ističu da su pevali, igrali u stolicama.

Navode da je radnja izuzetno lepo uklopljena sa pesmama.

Svoje oduševljenje ni ovoga puta nije krila ni glumačka ekipa.

Glumac Saša Đurašević je rekao da ne smatra je ovo neka nova sezona, već da je ovo nastavak, gde su napravljene reforme za budućnost kako bi se sve podiglo na još viši nivo.

- Svi smo ipak bili željni da se vratimo i da nas publika ponovo vidi – rekla je Đurašević.

Glumac Žarko Dimoski je rekao da je publika uživala, i ističe da mu je mnogo drago što nastavljaju da gaze punom parom.

Nisu izostali ni aplauzi ni ovacije, a ukoliko bi ste i vi da se uverite u čaroliju mjuzikla koji su na repertoaru u Teatru Odeon, požurite na dobro poznatu adresu.

