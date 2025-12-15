MAMI UZDAHE: Jedna od najlepših žena sveta skinula gornji deo bikinija i 'srušila' društvene mreže (FOTO)

Brazilska manekenka Alesandra Ambrozio i te kako zna da uživa u životu, ali i u vrućim letnjim danima. Vrlo je aktivna na društvenim mrežama, gde redovno deli trenutke iz privatnog života i obaveštava svoje pratioce o aktuelnim zbivanjima.

Nedavno je objavila niz golišavih fotografija, a jedna je posebno privukla pažnju. Na njoj je Alesandra bez zadrške skinula gornji deo bikinija. Ni ostale fotografije nisu prošle nezapaženo; dodatno su podigle temperaturu i naglasile njenu savršeno oblikovanu figuru i atraktivnu pojavu.

Fotografije su se brzo proširile društvenim mrežama i izazvale lavinu komentara, a fanovi nisu krili oduševljenje njenim izgledom, samopouzdanjem i stilom.

Alessandra Ambrosio by Cameron Hammond for Lavarice 🖤 pic.twitter.com/g1kR1nw4mk — The Bold Vixen (@TheBoldVixen) 11. децембар 2025.

Slavna manekenka je rođena u gradu Eršhim u brazilskoj saveznoj državi Rio Grande do Sul. Karijeru je započela vrlo rano; prve časove manekenstva pohađala je kao dvanaestogodišnjakinja, a s 15 godina počela je profesionalno da radi kao model.

Ambrozio je postala globalno poznata kao jedno od najprepoznatljivijih zaštitnih lica Victoria’s Secreta. Bila je Victoria’s Secret anđeo od 2004. do 2017. godine i prva je zvanična predstavnica njihove popularne linije PINK.

Tokom svoje dugogodišnje karijere sarađivala je s brojnim vrhunskim modnim kućama i brendovima, uključujući Christian Dior, Armani, Ralph Lauren, Gucci, Calvin Klein, Fendi, Moschino, Revlon i mnoge druge. Svojim izgledom krasila je međunarodne naslovnice uglednih časopisa poput Elle, Voguea, Cosmopolitana, GQ-a i Marie Claire.

Alesandra je bila uvrštena među najbolje plaćene modele sveta i često je medijski isticana kao jedna od najlepših žena sveta, čime je postala prava modna ikona svoje generacije.

Osim manekenstva, Ambrozio je i preduzetnica; 2004. je lansirala liniju kupaćih kostima "Alessandra Ambrosio by Sais", koja je vrlo dobro prihvaćena na tržištu, a kasnije je pokrenula i modni brend "Ále by Alessandra".

Privatno je majka dvoje dece - ćerke Anje i sina Noe, koje ima s bivšim verenikom Džejmijem Mazurom. Razišli su se 2018. godine, ali su ostali u prijateljskim odnosima kako bi zajedno odgajali decu. Ambrozio je američka državljanka, aktivna je u humanitarnom radu i zalaže se za različite društvene i dobrotvorne projekte.

U poslednje vreme često se pojavljuje na javnim događajima i modnim revijama, uključujući i povratak na pistu Victoria’s Secret Fashion Showa, gde je ponovo oduševila publiku i modne kritičare svojom pojavom i samopouzdanjem čak i u 40-im.

Autor: Iva Besarabić