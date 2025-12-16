NOVI ISTORIJSKI REKORD: Ilon Mask prvi put dostigao bogatstvo od 600 milijardi dolara

Maskov rast bogatstva podstaknut je nedavnom prodajom akcija u Maskovoj svemirskoj kompaniji SpaceX. Ilon Mask je postao prva osoba čija je neto vrednost premašila 600 milijardi dolara, prema proračunima časopisa Forbs objavljenim u ponedeljak.

Povećanje Maskove neto vrednosti podstaklo je nedavnom prodajom akcija u Maskovoj svemirskoj kompaniji, SpaceX. Forbs je koristio cenu utvrđenu u transakcijama da proceni veću ukupnu vrednost kompanije, što je zauzvrat povećalo njihov obračun Maskovog udela.

Samo nekoliko sati ranije, Forbs je procenio Maskovu neto vrednost na oko 500 milijardi dolara. Maskovo bogatstvo je prvenstveno povezano sa njegovim udelima u proizvođaču električnih automobila Tesli i SpejsIksu.

Za razliku od Tesle, SpejsIks je u privatnom vlasništvu, što znači da se cena njegovih akcija ne određuje na berzi. U takvim slučajevima, procene se zasnivaju na rundama finansiranja ili prodaji akcija zaposlenih i mogu se značajno razlikovati od konačne tržišne vrednosti.

Na osnovu cene po kojoj zaposleni mogu da prodaju svoje akcije, Forbs je izračunao ukupnu vrednost SpejsIksa od 800 milijardi dolara, što je više od prethodne procene od 400 milijardi dolara. S obzirom da Mask poseduje otprilike 40 odsto SpejsIksa, Forbsova revidirana procena je povećala njegovu procenjenu neto vrednost na 677 milijardi dolara.

Autor: Iva Besarabić