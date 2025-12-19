Teatar 'Odeon' nakon reformi koje je sproveo Željko Mitrović radi punom parom! Jovičić najavio i NOVU PREDSTAVU (VIDEO)

Nakon kadrovskih izmena koje je direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović proveo, teatar "Odeon" je ponovo otvoren. Već nekoliko vikenda unazad sala je puna do poslednjeg mesta.

Marko Jovičić najavio je da publiku za vikend očekuje predstava "Julija i Romeo", po tekstu Branka Kockice. U pitanju je obrada dramskog dela koja je potpuno prilagođena deci.

- Ono što je dobro, nema umiranja, ovde Julija i Romeo samo zaspu, popiju taj neki poluotrov...Sve što je negativno smo uspeli da izostavimo i dobili smo dva sata ozbljnog smeha za sve gledaoce - rekao je Jovičić.

Za utorak, 23. decembar je najavio novo izvođenje mjuzikla "Pogledaj dom svoj anđele" po pesmama na Riblje čorbe.

Jovičić je napomenuo da se predstava igra u nekoliko postava, tako da su uvek različiti fazoni i fore, pa ljudi dolaze da gledaju oba izvođenje.

Isti slučaj je i sa "Julijom i Romeo".

Kako je dodao, u pripremi je i predstava za decu "Mačak u čizmama", ali i jedna licencirana čije ime nije mogao da otkrije.

Ovu godinu, Jovičić je dodao, 27. decembra Teatar "Odeon" završava sa predstavom "Pepeljuga".

Autor: S.M.