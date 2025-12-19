AKTUELNO

Extra

Teatar 'Odeon' nakon reformi koje je sproveo Željko Mitrović radi punom parom! Jovičić najavio i NOVU PREDSTAVU (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon kadrovskih izmena koje je direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović proveo, teatar "Odeon" je ponovo otvoren. Već nekoliko vikenda unazad sala je puna do poslednjeg mesta.

Marko Jovičić najavio je da publiku za vikend očekuje predstava "Julija i Romeo", po tekstu Branka Kockice. U pitanju je obrada dramskog dela koja je potpuno prilagođena deci.

- Ono što je dobro, nema umiranja, ovde Julija i Romeo samo zaspu, popiju taj neki poluotrov...Sve što je negativno smo uspeli da izostavimo i dobili smo dva sata ozbljnog smeha za sve gledaoce - rekao je Jovičić.

Za utorak, 23. decembar je najavio novo izvođenje mjuzikla "Pogledaj dom svoj anđele" po pesmama na Riblje čorbe.

Jovičić je napomenuo da se predstava igra u nekoliko postava, tako da su uvek različiti fazoni i fore, pa ljudi dolaze da gledaju oba izvođenje.

Isti slučaj je i sa "Julijom i Romeo".

Kako je dodao, u pripremi je i predstava za decu "Mačak u čizmama", ali i jedna licencirana čije ime nije mogao da otkrije.

Ovu godinu, Jovičić je dodao, 27. decembra Teatar "Odeon" završava sa predstavom "Pepeljuga".

Autor: S.M.

#Julija i Romeo

#Marko Jovičić

#Odeon

#Predstava

#deca

#noviteti

POVEZANE VESTI

Showbiz

Željko Mitrović u Londonu posetio ABBA arenu, pa spektakularnu predstavu uporedio sa Teatrom Odeon: Moj teatar i predstava Lucifer će za ovo biti DALE

Domaći

'POVERENJE SAM POKLONIO LJUDIMA I NAPRAVIO GREŠKU!' Željko Mitrović potvrdio da od danas kreću 'UNUTRAŠNJE REFORME' u njegovim kompanijama: Pink Media

Domaći

VELIČANSTVENA NOĆ U 'TEATRU ODEON' Željko Mitrović na svetski dan pozorišta dvadesetohiljaditom gledaocu uručio ZLATNU KARTICU, a onda otkrio da radi

Domaći

NIKADA VIĐENO NA OVIM PROSTORIMA! Željko Mitrović pokazao hologramske boksove koje će kod nas imati samo Teatar Odeon i OTKRIO sa kim priprema VELIKI

Domaći

Odeon će biti pop institucija! Željko Mitrović najavio spektakularnu premijeru mjuzikla ''Lu'': Pozorište je napravljeno za narod, a ne elitističku pu

Showbiz

JOŠ SAMO TRI DANA DO KRAJA RADOVA! Željko Mitrović otkrio da će njegov Teatar Odeon zbog JEDNE stvari biti potpuno JEDINSTVEN na svetu, pa najavio NJI