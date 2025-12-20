Bred Pit dobio veliku sudsku bitku protiv Anđeline Džoli: Glumica ima rok od 45 dana da izvrši odluku suda

Zahtev kojim je Bred Pit tražio da Anđelina Džoli preda svoje komunikacije deo je njegove tužbe u kojoj je tvrdio da je glumica ilegalno prodala svoj deo vinograda.

Glumac Bred Pit ostvario je veliku pobedu u sudskoj bici s bivšom suprugom, Anđelinom Džoli. Bivši par već dulje vreme vodi sudski spor oko njihove francuske vinarije Château Miraval.

Sudija je sada presudio u korist glumca, zbog čega Anđelina mora da preda privatne i-mejlove i poruke vezane za prodaju svog dela vinograda – koji su kupili dok su bili u braku. Kako izvor tvrdi za Page Six, i-mejlovi će "dokazati da je Džoli od početka bila neiskrena oko svojih stvarnih namera prilikom prodaje svog udela" vinograda.

Anđelina ima 45 dana da preda zatražene komunikacije. Nakon nove presude oglasio se glumičin advokat Pol Marfi rekavši da su "razočarani sudskim tumačenjem kalifornijskog zakona". "Sudska presuda krši taj zakon, potkopava temeljno pravo gospođe Džoli na pošteno suđenje i predstavlja još jednu manifestaciju višegodišnjih napora gospodina Pita da je uznemirava i kontroliše. Žalićemo se", rekao je.

Nedavni zahtev kojim je Pit tražio da Džoli preda svoje komunikacije deo je njegove tužbe u kojoj je tvrdio da je glumica ilegalno prodala svoj deo vinograda kompaniji Stoli Group 2021. godine. U februaru je tvrdio da su se on i Anđelina dogovorili da neće prodavati svoje udele bez međusobnog dogovora. Bivši par, koji je bio u braku od 2014. do 2019, navodno je planirao da odgaja decu na imanju u Francuskoj i izgradi porodični posao.

U oktobru je zatražio da Džoli preda svoje komunikacije sa svojim poslovnim menadžerom, Terijem Birdom, Kloi Dalton i Arminkom Helić, svojim publicistima i finansijskim savetnicima. U dokumentima je Pit tvrdio da je njegova bivša komunicirala s Birdom o svom privatnom i profesionalnom životu, uključujući i sudske sporove.

"Džoli je priznala da joj je Bird pomogao da identifikuje dodatne probleme o kojima treba potražiti savet. Ono što Džoli ovde opisuje jesu sesije razmene ideja između osoba koje nisu advokati. Činjenica da su te sesije razmene ideja možda usledile ili prethodile savetu advokata o istoj temi ili srodnoj temi ne štiti ih od otkrivanja", pisalo je u dokumentima. Pit navodno veruje i da je komunikacija između Džoli i Birda, vezana za "uslove prodaje" Stoli Group, "ključna transakcija o kojoj se raspravlja u sporu".

"Džoli je poslala samo jedan interni i-mejl koji čak spominje uslove prodaje koji su u fokusu ovog slučaja", dodao je glumac.

Džoli je prethodno insistirala da ne mora da preda i-mmejlove i druge poruke jer uključuju njenu raspravu o pravnim pitanjima s drugima. Glumica je optužila Pita za "napad na povlašćenu komunikaciju njegove klijentkinje s njenim advokatima". "Ovo još jednom potvrđuje da je ova tužba manifestacija dugogodišnjih napora gospodina Pita da uznemirava i kontroliše Anđelinu", rekao je ranije Anđelinin advokat, prenosi Jutarnji.hr.

Autor: D.Bošković