Žizel Bundšen se udala u tajnosti: Nakon razvoda od Toma Brejdija pronašla novu ljubav i rodila dete u 44.

Supermodel Žizel Bundšen ponovo je stala na ludi kamen. Kako prenose američki mediji, ona se u potpunoj diskreciji udala za svog partnera Žoakima Valentea, i to tri godine nakon razvoda od Toma Brejdija, jednog od najpoznatijih sportista današnjice.

Prema podacima iz bračne dozvole do koje je došao Daily Mail, venčanje je održano u njihovom domu u Surfajdu na Floridi. Dozvola je izdata 1. decembra, a par se venčao dva dana kasnije, 3. decembra, daleko od očiju javnosti i bez pompe kakva se obično vezuje za ime Đizel Bundšen.

Žizel i Žoakim upoznali su se krajem 2021. godine, kada je ona sa decom počela da pohađa brazilski džiju-džicu trening u akademiji braće Valente. U tom periodu bila je još u braku sa Tomom Brejdijem, ali su se već tada pojavile glasine o krizi u njihovom odnosu, naročito nakon što je on odlučio da se vrati profesionalnom američkom fudbalu.

Razvod Žizel i Brejdija finalizovan je 28. oktobra 2022. godine, i to istog dana kada je i pokrenut postupak. Nekoliko meseci kasnije pojavile su se prve spekulacije da je supermodel u vezi sa svojim instruktorom, ali je njihova romansa dugo ostala nenametljiva i bez javnih istupa.

Veza je potvrđena tek početkom 2024. godine, kada je Đizel u intervjuu za New York Times prvi put otvoreno govorila o Žoakimu, ističući da je to prvi put da je sa nekim ko joj je najpre bio prijatelj. Naglasila je i da je odnos započet tek nakon završetka njenog braka sa Brejdijem.

U februaru 2025. godine par je dobio sina, svoje prvo zajedničko dete. Ime dečaka nije javno saopšteno, ali se u medijima navodi da mu je srednje ime River, što se uklapa u simboliku prirode i vode koja prati i imena Žizeline starije dece.

Nedugo nakon tajnog venčanja, Đizel se pojavila u Brazilu, gde je prisustvovala jednom događaju posvećenom nakitu. Pažnju javnosti privukla je haljina dugih rukava koja je prekrivala šaku, zbog čega nije bilo moguće videti da li nosi burmu, što je dodatno podgrejalo nagađanja koja su kasnije potvrđena.

Iako je ceremonija bila privatna, izvori bliski paru navode da su joj prisustvovali najbliži članovi porodice, ali bez velike proslave i medijske pažnje.

Autor: D.Bošković