Da li ste za večeru s princem Harijem i Megan Markl? I to je moguće, ali puno košta

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Evan Agostini (INVL) ||

Princ Hari i Megan Markl su se ponovo našli u centru pažnje, ovoga puta zbog načina na koji prikupljaju sredstva za svoju fondaciju Archewell.

Otkako su odstupili s kraljevskih dužnosti 2020, princ Hari i Megan Markl na različite načine pokušavaju da zarade novac, pošto više ne dobijaju finansije iz kraljevske blagajne.

Par se ponovo našao u centru pažnje, ovoga puta zbog načina na koji prikupljaju sredstva za svoju fondaciju Archewell. Kako piše Daily Mail, par je diskretno ponudio ekskluzivni pristup samima sebi najvišem ponuđaču, a cena večere sa Saseksima navodno doseže i 100.000 dolara po osobi.

Prema dostupnim informacijama, Hari i Megan u saradnji s platformom CharityBuzz organizuju humanitarne večere, a prihod ide u korist njihove fondacije Archewell. Iako takav model prikupljanja sredstava nije neuobičajen u svetu slavnih, pažnju javnosti privukla je upravo visoka cena i činjenica da se radi o bivšim članovima britanske kraljevske porodice.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini (INVL)

Zanimljivo je da ponuda večere sa Saseksima nije bila javno oglašena na internet stranici CharityBuzza, zbog čega se veruje da je bila namenjena isključivo odabranim, izuzetno imućnim donatorima – takozvanim "high rollerima" koji su već navikli da plaćaju velike iznose kako bi se družili s poznatim osobama.

Poređenja radi, na istoj platformi večera s glumcem Bobom Odenkirkom nudi se za oko 10.000 dolara, dok platinaste ulaznice za dodelu nagrada Gremi koštaju oko 50.000 dolara.

"Ljudi su spremni da plate stotine hiljada dolara kako bi večerali s njima", poručio je izvor tvrdeći kako interesovanje ne nedostaje.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini (INVL)

Dok jedni smatraju da Hari i Megan samo koriste svoj status i popularnost kako bi prikupili novac za dobre svrhe, drugi ih kritikuju zbog komercijalizacije svojih imena i bivšeg kraljevskog položaja.

Jedno je sigurno – svaki njihov potez i dalje izaziva burne reakcije, a večera sa Saseksima očito je postala nova luksuzna stavka u svetu selebriti humanitarnih aukcija.

Autor: A.A.

