Presek godine savremene umetnosti u Galeriji Nikola Radošević! Izložba traje do 15. januara

Beograd je kraj 2025. godine dočekao u znaku savremene umetnosti. U Galerija Nikola Radošević u nedelju je otvoren Novogodišnji salon 2026, jedna od najvažnijih i najdugovečnijih žiriranih izložbi u domaćem galerijskom prostoru. Izložba traje do 15. januara 2026. godine, a ulaz je slobodan.

Novogodišnji salon već godinama predstavlja svojevrsni rezime umetničke godine, okupljajući izabrane autore srednje generacije čiji su radovi obeležili prethodni period. Izdanje za 2026. godinu donosi selekciju radova nastalih tokom 2025, sa jasnim fokusom na savremeni izraz, autentične poetike i visoke profesionalne standarde.

Specifičnost ovogodišnjeg Salona ogleda se u konceptu po kojem se svaki umetnik predstavlja jednim radom – onim koji najpreciznije odražava njegov stvaralački domet i energiju u protekloj godini. Takav pristup omogućava preglednu i koncentrisanu postavku, u kojoj nijedan rad ne ostaje u senci, već ravnopravno učestvuje u zajedničkom vizuelnom i idejnom dijalogu.

Stručnu selekciju potpisuje tročlani žiri sastavljen od istaknutih imena domaće umetničke scene: istoričarke umetnosti i kustoskinje Maje Škaljac Stanošević, likovne kritičarke i kustoskinje Maje Živanović i autorke i kustoskinje Mie Medaković. Njihov izbor garantuje kontinuitet kvaliteta po kojem je Novogodišnji salon prepoznat, ali i otvorenost prema savremenim i relevantnim umetničkim praksama.

Među učesnicima Salona nalaze se autori čija su ostvarenja tokom 2025. godine imala zapažen odjek u zemlji i inostranstvu. Publika će imati priliku da vidi radove umetnika nagrađivanih na regionalnim bijenalima, autora sa međunarodnim izložbama, kao i onih čiji su radovi ušli u prestižne kolekcije i institucionalne programe. Posebnu pažnju privlače umetnici čiji su samostalni nastupi tokom godine obeležili likovnu scenu, ali i autori čije se karijere ubrzano razvijaju van granica zemlje.

Novogodišnji salon ne predstavlja samo izložbu, već i važnu platformu za promociju umetnika, njihovo umrežavanje sa kolekcionarima, kustosima i institucijama, kao i za razvoj tržišta umetnosti. Prodaja radova, koja tradicionalno prati ovu manifestaciju, prirodan je rezultat visoke vidljivosti i ozbiljne profesionalne prezentacije, ali osnovna vrednost Salona ostaje afirmacija savremene umetnosti i njenih autora.

U vremenu u kojem je kulturni prostor često fragmentisan, Novogodišnji salon 2026 potvrđuje značaj kontinuiranog, pažljivo građenog programa koji povezuje različite umetničke glasove u jedinstvenu celinu. Publika je pozvana da u prazničnom periodu poseti Galeriju Nikola Radošević i kroz izložene radove sagleda kako je izgledala umetnička 2025. godina – kroz dela onih koji je aktivno oblikuju.