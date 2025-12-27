SVAKO KO KUPI KARTU U 'ODEONU' UČINIĆE HUMANO DELO! Željko Mitrović nagradio 70.000-tog gledaoca ZLATNOM KARTICOM - Ovo su SVI noviteti u teatru budućnosti!

Direktor i vlasnik Pink media Group Željko Mitrović večeras se oglasio iz teatra ''Odeon'' i najavio veliki broj noviteta kada je u pitanju ovo pozorište budućnosti.

Naime, Željko Mitrović je, pored toga što je zvanično najavio i 70.000-tog gledaoca samo ove sezone, otkrio i da će, između ostalog, svako ko odluči da pogleda neku predstavu u Odeonu, imati priliku da se pridruži njegovom humanitarnom radu.

- Večeras slavimo 70.000-tog gledaoca u ovoj sezoni, i to je veliki uspeh, s obzirom da smo se opredelili za put da budemo institucija u oblasti kulture koja je samoodrživa. Imali smo pauzicu, napravili promene... Sada smo usvojili plan za sledeću godinu da od prvog jauara do prvog januara bude 100.000 gledalaca - rekao je Mitrović.

Ono što je značajno, odnosno, bitku koju ja vodim je da dokažem da institucija u oblasti kulture može da bude samoodrživa, je paralelna bitka koju vodim sa i humanitarnim pohodima. Da pomognemo familijama sa četvoro, petoro, šestoro ili više dece, da pomognemo očevima, majkama, koji su samohrani, objasnio je Mitrović.

- Znate da smo osnovali fondaciju ''Milenija'', i opredelili budžet iz mojih ličnih sredstava, od oko 100 miliona, koje pokušavam da podignem na 150 ili 170 miliona, tako što ćemo neku od naših kompanija uključiti u interaktivan rad, a to znači da svako ko kupi kartu za ''Odeon'', za predstavu, ivent, koncert, šta god da se organizuje, sa 10 odsto će da učestvuje u fondaciji, odnosno, biće preusmerena sredstva. Dakle pomagaće se porodicama, koje je snašla neka zla sudbina i žive u lošim uslovima - rekao je Mitrović.

- Verujem da je solidarnost stanje društva, a da bi se to promenilo, to je ogroman proces. Ne mogu samo uvek bogati i tako neki ljudi pomagati. To je piramidalna stvar, ako se svako odrekne nečega bar malo, pomoći će nekome kome je to voše potrebno. Onaj koji ima milijarde, odrekne se miliona, neće primetiti, onaj koji se odrekne nekih hiljada, neće primetiti... To je stvar društvenog sazrevanja u socijalnom smislu, i to ne ide tako brzo, ali ima rezultate - rekao je Mitrović.

Marko Jovičić, novi direktor Apollona otkrio je da će 70.000-ti gledalac večeras dobiti platinum zlatnu karticu koja će mu doneti velike pogodnosti kada je u pitanju teatar ''Odeon''.

- Ovo je 70.000-ti gledalac ove sezone, i on dobija platinum zlatnu karticu, gde će moći da gleda sve predstave, i imaće besplatna pića, kao i mogućnost da se druži sa glumcima. Ovo ima samo u Londonu, čuveni taj Art klub - rekao je Dimi.

Na njegove reči nadovezao se i Željko Mitrović koji je prokomentarisao postojanje Art kluba:

- Videćemo baš do kada će večeras glumci da ostanu, pošto obično pobegnu odmah posle predstave - nasmejao se Mitrović.

Autor: D.Bošković