'KAO DA SU POŠLI NA SAHRANU' Nova praznična fotografija Donalda i Melanije Tramp izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama

Božićna fotografija Donaldai Melanije Tramp izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama i to ne zbog praznične atmosfere, već zbog njihovih izraza lica.

Predsednik SAD-a Donald Tramp i prva dama Melanija objavili su tradicionalnu božićnu fotografiju, ali mnogi su primetili da na njoj ne deluju baš kao da su "u prazničnom raspoloženju".

Fotografija je objavljena na zvaničnom profilu Bele kuće na X-u uz poruku

"Srećan Božić", a ubrzo su se pojavile šale i kritike na račun ozbiljnog izraza lica bračnog para.

Na fotografiji Tramp i Melanija se drže se ruke ispred božićnih dekoracija, uz američku i predsedničku zastavu u prostoru Bele kuće.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/p2F1Zc1dON — The White House (@WhiteHouse) 23. децембар 2025.

Oboje su obukli crno, Melanija dugu crnu haljinu bez rukava, sa diskretnim bisernim minđušama i dijamantskom narukvicom, dok je Tramp odabrao crni smoking sa crnom leptir-mašnom i lakiranim crnim cipelama.

Iako je fotografija zamišljena kao praznična čestitka, neki korisnici X-a nisu mogli da ne primete da se ni Tramp ni Melanija ne smeše.

Pojedini su komentarisali da izgledaju "kao da idu na sahranu", drugi su rekli da je reč o "lošem izboru fotografije", dok su neki otvoreno pitali zašto se bar jedno od njih nije potrudilo da se ne vidi koliko im mrsko pada što to moraju da rade.

Ova božićna objava stiže u trenutku kada je Melanija Tramp predstavila trejler za svoj novi dokumentarac pod nazivom "Melanija“, koji bi, prema najavi, u bioskope trebalo da stigne 30. januara.

Autor: Iva Besarabić