'Otišao si na Božić, voleo si Boga i molitvu' Godinu dana od smrti Milorada Milinkovića, govor njegove ćerke i dalje odzvanja

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Reditelj, scenarista, glumac, pisac, muzičar i televizijsko lice, Milorad Milinković, preminuo je prošle godine na Božić u 60. godini.

Navršava se godinu dana od smrti Milorada Milinkovića, svestranog umetnika čiji je rad ostavio snažan trag u domaćoj kinematografiji, muzici i popularnoj kulturi. Reditelj, scenarista, glumac, pisac, muzičar i televizijsko lice, Milinković je bio autor prepoznatljivog rukopisa i neiscrpne energije, čovek koji je beogradski duh umeo da pretoči u film, pesmu i reč.

Od Dorćola do filmskih festivala

Rođen u Beogradu 18. marta 1965. godine, Milinković je odrastao na Dorćolu, delu grada koji je snažno obeležio njegov senzibilitet, a u kom je dobio nadimak Debeli koji ga je pratio čitav život. Završio je Matematičku gimnaziju, a potom upisao Akademiju umetnosti u Novom Sadu, gde je diplomirao režiju.


Već njegov diplomski film "Satan Panonski" privukao je veliku pažnju i bio jedino ostvarenje iz bivše Jugoslavije prikazano na Bijenalu u Barseloni, čime je najavio dolazak autora koji se ne plaši margine, provokacije i autentičnosti.

Filmovi koji su ušli u kolektivno pamćenje

Široj publici Milinković je najpoznatiji po dugometražnom filmu "Mrtav 'ladan", koji je postao jedan od najgledanijih domaćih filmova početkom dvehiljaditih. Njegova kombinacija crnog humora, apsurda i emotivne topline obeležila je čitavu jednu generaciju gledalaca, a film je kasnije dobio i televizijsku verziju.

Usledili su "Potera za sreć(k)om", "Čitulja za Eskobara" i tinejdžerska muzička komedija "Zduhač znači avantura", u kojima je Milinković nastavio da istražuje granicu između zabave i autorskog filma. Režirao je i prvi srpski film snimljen u 3D tehnologiji, "Peti leptir", potvrdivši sklonost ka eksperimentu i tehnološkim iskoracima.

Muzika kao trajna inspiracija

Pre nego što se potpuno posvetio filmu, Milinković je bio duboko uronjen u muzičku scenu. Bio je osnivač i vokal grupe "Morbidi i Mnoći", jednog od najautentičnijih bendova beogradskog andergraunda osamdesetih. Kasnije je svirao u bendovima "Big seks i Zmajevi", sa kojima je objavio album i radio muziku za film "Crni Gruja".

