KEJT MIDLTON DANAS SLAVI 44. ROĐENDAN: Progovorila o lečenju i prekinula dugogodišnju tradiciju (VIDEO)

Nakon što se juče po prvi put pojavila u javnosti ove godine, Kejt Midlton danas slavi 44. rođendan.

Tim povodom je objavila emotivni snimak na društvenoj mreži Instagram i time prekinula tradiciju objavljivanja rođendanskih fotografija.

U kratkom filmu, koji je snimio Vil Vor, Kejt šeta kroz selo Berkšira dok se osvrće na svoje putovanje i isceljenje tokom protekle dve godine. Prošlo je skoro godinu dana od dana kada je princeza objavila da je u remisiji od raka. Tradicionalno, Kensingtonska palata objavljuje portrete princeze na njen rođendan, ali ove godine su prekinuli tradiciju da bi podelili dirljiv film.

- Čak i u najhladnijem, najmračnijem godišnjem dobu, zima ima način da nam donese mir, strpljenje i tiho razmišljanje. Gde potok usporava dovoljno da vidimo svoj odraz. Da otkrijemo najdublje delove sebe. Uz šapat u pulsu svakog živog bića, razmišljam o tome koliko sam duboko zahvalna. Jer reke u nama teku sa lakoćom, strahovi se ispiraju, čiste i pročišćavaju. Pomirite se sa suzama i otkrijte šta znači biti živ. Biti jedno sa prirodom; tihi učitelj i nežan glas koji nas vodi. U sećanju. Pomažući nam da se izlečimo - govori Kejt u snimku tokom kog je vidimo kako se šeta šumom i prolazi pored potoka, noseći zimski kačket i kaput.

Princeza je ranije govorila o prirodi kao o „utočištu“ svoje porodice dok je 2024. godine bila podvrgnuta preventivnoj hemoterapiji zbog još uvek neotkrivenog oblika raka.



- Serija „Majka priroda“ bila je duboko lična, kreativna refleksija o tome kako mi je priroda pomogla da se izlečim. Ali to je takođe priča o moći prirode i kreativnosti u kolektivnom isceljenju. Toliko toga možemo naučiti od majke prirode, dok nastojimo da izgradimo srećniji i zdraviji svet - napisala je u personalizovanom natpisu koji prati video.

Očekuje se da će princeza obeležiti rođendan privatno sa princem Vilijamom i decom.

Od devojke iz komšiluka do buduće kraljice

Ketrin Elizabet Midlton, rođena 9. januara 1982. godine, najstarije je dete Kerol i Majkla Midltona. Odrasla je u Berkširu sa braćom i sestrama, Pipom Metjuz i Džejmsom Midltonom, pohađajući školu Sent Endruz i koledž Marlboro. Kejt je upoznala i počela da se zabavlja sa princom Vilijamom 2003. godine na Univerzitetu Sent Endruz dok je studirala istoriju umetnosti. Prinčeva dugo očekivana prosidba njegovoj univerzitetskoj ljubavi došla je tokom romantičnog odmora u Keniji, kada je prokrijumčario verenički prsten svoje pokojne majke Dajane sa safirom i dijamantima u rancu da bi je iznenadio, prenosi Hello.

Par se venčao u Vestminsterskoj opatiji 29. aprila 2011. godine, a Kejt je postala vojvotkinja od Kembridža, a takođe i buduća kraljica.

Vilijam i Kejt su postali roditelji 2013. godine rođenjem svog najstarijeg deteta, princa Džordža, zatim ćerke princeze Šarlot dve godine kasnije, i princa Luja 2018. godine. Princeza je postepeno i strpljivo razvijala svoju kraljevsku ulogu tokom godina, fokusirajući se na mentalno zdravlje i rane godine detinjstva.

Kejt je 2024. godine prošla šest meseci preventivne hemoterapije nakon dijagnoze raka, povlačeći se sa javnih dužnosti dok je bila na lečenju. U januaru 2025. godine potvrdila je da je u remisiji bolesti i postepeno se vraćala javnim aktivnostima tokom proteklih 12 meseci.

Autor: D.Bošković