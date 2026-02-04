AKTUELNO

'On je u satanističkom kultu, otimaju bebe, sakate ih i ubijaju zbog krvne žrtve satani' Niki Minaž iznela jezive tvrdnje o kolegama 'Žrtvuju decu zbog...'

Niki Minaž se oglasila povodom objavljenih Epstajnovih fajlova i otkrila da su njene kolege znale za sve što se događalo na ostrvu i sami učestvovali u tome.

Čitava industrija slavnih trenutno je u plamenu zbog objavljenih Epstajnovih fajlova u kojima se otkriva da su brojne poznate ličnosti iz sveta politike, šou biznisa, sporta, pa čak i pripadnici evropskih kraljevskih dinastija, bili u kontaktu sa Džefrijem Epstajnomi posećivali njegovo ostrvo na kom su, između ostalog, seksualno zlostavljana deca.

Retko koja spomenuta ličnost se oglašavala o ovom slučaju. Istrage nisu pokrenute, niko nije uhapšen, a društvene mreže gore zbog jezivih detalja o zlostavljanjima koja obuhvataju i ritaulna sakaćenja dece, a u kojima je učestvovala svetska elita.

Jedna od retkih koja se oglasila je Niki Minaž. Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži "X" objavila seriju tvitova o ovom slučaju, kojima je otkrila da su pripadnici džet-seta znali za sve što se događalo na zloglasnom ostrvu, a često i sami učestvovali u tome.

Reperka tvrdi da su se poznate ličnosti bavile ritualima krvnih žrtvovanja zbog kojih otimaju bebe iz drugih zemalja, sakate ih i ubijaju za satanistički kult.

"Vaš omiljeni umetnik/ca je praktikovao rituale u satanističkom kultu u kojima uzimaju bebe iz drugih zemalja, sakate ih i ubijaju kao oblik krvne žrtve svom Bogu. Vidite, kada vam je gospodar satana, morate neprestano da prolivate krv. Međutim, igra je gotova", napisala je Niki u jednom od tvitova, pa dodala:

"Dok večeras budu obavljali svoj ritual, Bog Svemogući će im se otkriti. Ritual će im se obiti o glavu. Bog se ne da ismevati. Blagosloveno je moćno ime Isusa Hrista. Svaki jezik koji se digne protiv mene u sudu biće osuđen i postiđen. Gledajte."


Niki se dotakla i Džej Zija, repera i muža slavne Bijonse, koji je spomenut u Epstajnovim fajlovima. Postavila je njegove slike sa sadašnjom suprugom Bijonse i prethodnom devojkom Alijom, pevačicom koja je tragično nastradala u avionskoj nesreći. Obe su navodno bile maloletne kada su ušle u odnos sa njim, dok je on bio u kasnim dvadesetim godinama.

"Da li uopšte shvatate da ovi ljudi žrtvuju decu kao način da steknu i zadrže moć? Ako ikada ponovo glasate za DemoNkrate, isto ste bezdušni kao i oni i propašćete. Možda je vreme da ispričam neke priče - jer sam se do sada trudila da ne govorim ono što znam - ali oni i dalje pokušavaju da me maltretiraju", napisala je reperka, koja je javno podržala Donalda Trampa.

"Zamisli da je danas neki 30-godišnji reper sa 16-godišnjakinjom - i kako biste mu svi odmah došli glave. Lik je grlio i nabacivao se tinejdžerima usred bela dana", dodala je Niki.

Reper Džej Zi je, kako se navodi u Epstajnom fajlovima, prisustvovao seksualnom zlostavljanju devojke od strane filmskog producenta Harvija Vajnstina, koji je u više navrata proglašen krivim za seksualni napad. Njegova supruga, svetska zvezda Bijonse izgubila je deset miliona pratilaca na Instagramu posle ovog otkrića, a sam reper 100.000. Brojne poznate ličnosti i moćni brendovi prestali su da prate Džej Zija na Instagramu, a među njima su i Rijana i Kim Kardašijan.

U dokumentima se tvrdi da je 1996. godine jedna žena navodno oteta iz svog doma i da se kasnije probudila u Epstajnovoj vili na Floridi, u prisustvu filmskog producenta Harvija Vajnstina i Džej-Zija.

Fajlovi navode da je žrtva pretrpela seksualno zlostavljanje tokom više incidenata na Epstajnovim imanjima, ali ti navodi ostaju nepotvrđeni.

"Kasnije se probudila u prisustvu Harvija Vajnstina i Šona Kartera (Džej-Zija), dok je Vajnstin ubacio prste u (cenzurisano)", navodi se u jednom dokumentu.

