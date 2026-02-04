KEJT MIDLTON POKAZALA DA JE UZ VIKTORIJU BEKAM: Obukla boju koju svi mrze i nekako uspela da izgleda šik! (FOTO)

Kejt Midlton posetila je danas fabriku vune Melin Tregwynt u Velsu. Iznenadila je sve svojim modnim izdanjem, jer ovu boju skoro nikada ne nosi u javnosti.



Princeza od Velsa Kejt Midlton obukla je retro kaput iz šezdesetih godina prošlog veka, proizveden u ovoj fabrici. Taj model seže do kolena, ima strukturirane revere, široka ramena i prelepi karirani dizajan, koji je privukao najviše pažnje.

Upadljiv desen u narandžastoj boji je kontrast njenom uobičajenom stilu, jer najčešće nosi crnu, belu, braon ili sivu boju, ali su joj omiljene i crvena, žuta i plava. Kejt ne beži od jarkog kolorita koji je dozvoljne po protokolu pa čak takvim bojama sledi primer kraljice Elizabete II koja je obožavala fluorescenta monohromatska izdanja i svakom odevnom kombinacijom je slala određene poruke. Na primer, plava je bila simbol pouzdanosti i smirenosti, što je bilo ključno za njen imidž "stuba stabilnosti" britanske monarhije.

Narandžastu koja simbolizuje toplinu, entuzijazam i vitalnost birala je za vesele događaje ili praznike, poput božićne službe u Sandringemu.A generalno je birala jarke boje kako bi bila još više primećena. Kejt Midlton primenjuje takvu simboliku boju i koloritom svoje odeće često odaje počast zemlji domaćinu, koju posećuje tokom službenih putovanja.

Ipak, jednu boju uglavnom izbegava. U pitanju je narandžasta boja, delimično je to jer smatra da joj ta boja ne laska mnogo, a i stručnjaci smatraju da takav kolorit nije dobar za fotografisanje, pod određenim svetlima.

Kejt je nekoliko puta birala narandžastu boju za javne angažmane i svaki put je izgledala dobro u njoj. Hvali je danas LIz Džouns, stilistkinja i stručnjak za analizu boja.



„Tehnički, Kejt je "leto" u sezonskoj analizi boja, što znači da obično blista u nežnim, hladnim ljubičastim, lavanda nijansama. Ali čvrsto verujem da bi analiza boja trebalo da bude vodič, a ne pravilo i nema zamene za nošenje nijansi koje vas čine samouverenom i blistavom. Očigledno je to ovde slučaj i izgleda fantastično kao i uvek", rekla je, piše InsStyle.

Prema analizi boja, postoji podela na svako godišnje doba, pa se tako za osobe koje pripadaju "letu" izdvaja najbolji kolorit, dok "zimski tipovi" blistaju u nekim skroz drugačijim bojama.

"Naranžasta je nijansa koja podiže raspoloženje i prenosi toplinu, energiju i spontanost, kvalitete koje je Kejt možda želela da danas istakne. Odabirom ove nijanse, u svoj izgled unosi osećaj optimizma i pristupačnosti, i pokazuje kako promišljeni odabiri boja mogu da efektno deluju, kao i sam stil".

Kejt Midlton podržala Viktoriju Bekam

Princeza je retko kaput nosila uz salonke Gianvito Rossi, rolku i pantalone u istoj boji, koje su iz kolekcije Viktorije Bekam.

Kejt Midlton je time podržala britansku dizajnerku, koja je nedavno nagrađena u Parizu najvišim francuskim odlikovanjem za doprinos modi, i veoma je bliska sa dinastijom. Čarls III je pre nekoliko meseci dodelio Dejvidu Bekamu titulu "viteza".

Viktorija i Dejvid Bekam suočavaju se sa porodičnom dramom, a prethodnih godina se spekulisalo da su prekinuli kontakt sa Megan Markl i princom Harijem, koji su dvoru priredili niz skandala, delimično i kako bi sačuvali prijateljstvo sa monarhijom, uz sukobe zbog raznih projekata.

Hari se navodi kao mentor Bruklinu Bekamu, i njih dvojicu zbog porodičnih razdora mnogi porede.

Kejt je i prošle godine podržala rad Viktorije Bekam, u momentu kada se porodična drama zahuktavala.

Kejt Midlton podržala Viktoriju Bekam

Princeza je retko kaput nosila uz salonke Gianvito Rossi, rolku i pantalone u istoj boji, koje su iz kolekcije Viktorije Bekam.

Kejt Midlton je time podržala britansku dizajnerku, koja je nedavno nagrađena u Parizu najvišim francuskim odlikovanjem za doprinos modi, i veoma je bliska sa dinastijom. Čarls III je pre nekoliko meseci dodelio Dejvidu Bekamu titulu "viteza".

Viktorija i Dejvid Bekam suočavaju se sa porodičnom dramom, a prethodnih godina se spekulisalo da su prekinuli kontakt sa Megan Markl i princom Harijem, koji su dvoru priredili niz skandala, delimično i kako bi sačuvali prijateljstvo sa monarhijom, uz sukobe zbog raznih projekata.

Hari se navodi kao mentor Bruklinu Bekamu, i njih dvojicu zbog porodičnih razdora mnogi porede.

Kejt je i prošle godine podržala rad Viktorije Bekam, u momentu kada se porodična drama zahuktavala.

Autor: D.Bošković