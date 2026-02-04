KUĆA U KOJOJ JE UMRLA MERILIN MONRO PREDMET SUDSKOG SPORA Vlasnici tužili grad zbog zabrane rušenja (VIDEO)

Vlasnici kuće u kojoj je preminula slavna američka glumica Marilin Monro tužili su grad Los Anđeles i gradonačelnicu Karen Bas, tvrdeći da im je nepravedno onemogućen plan za rušenje objekta nakon što je nekretnina 2024. godine dobila status kulturnog spomenika od istorijskog značaja.

Bračni par Roj Bank i Brina Milstin, koji trenutno žive na imanju, podneli su Centralnom okružnom sudu Kalifornije tužbu protiv grada i gradonačelnice Bas, tvrdeći da je Los Anđeles preuzeo njihovu porodičnu kuću u Brentvudu "bez ikakve javne svrhe ili pravedne nadoknade" na osnovu gradske uredbe o "kulturnom spomeniku od istorijskog značaja, prenosi Los Angeles Times.

Oni su kupili ovu nekretninu 2023. godine za 8,35 miliona dolara, sa namerom da sruše postojeće zgrade, a potrošili su dodatnih 30.000 dolara za dobijanje potrebnih dozvola za rušenje, koje su im u početku bile odobrene.

Međutim, problemi su počeli u septembru 2023. godine, kada je Gradski savet bez obaveštavanja vlasnika usvojio predlog da se nekretnini dodeli zaštićeni status kulturnog dobra.

Iako je gradonačelnica Bas podržala ovu inicijativu, Bank i Milstin tvrde da nekretnina više nije povezana sa Monro jer je tokom godina objekat je imao više od 12 vlasnika i prošao kroz brojna renoviranja i adaptacije.

U tužbi se navodi da je glumica boravila u ovoj kući samo šest meseci pre nego što je preminula u avgustu 1962. godine.

Vlasnici tvrde da je kuća postala turistička atrakcija, uz brojne probleme sa saobraćajem i upadima na imanje, uključujući incident u novembru 2025. godine, kada su provalnici ušli u kuću tražeći predmete povezane sa Monro.

Bračni par traži od suda da se grad obaveže da vrati dozvole za rušenje, ili da im kompenzuje ulaganje iz 2023. godine.

Autor: Jovana Nerić