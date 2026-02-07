NAJZGODNIJI ZATVORENIK DANAS SLAVI 42. ROĐENDAN: Žene širom sveta poludele kada su videle njegov mugshot, a EVO kako danas izgleda (FOTO)

Džeremi Miks postao je svetski poznat 2014. godine zahvaljujući jednoj policijskoj fotografiji, a javnost ga je brzo prozvala "najzgodnijim zatvorenikom na svetu". Danas puni 42 godine, a njegov životni put i dalje intrigira javnost.

Dok do slave mnogi dolaze muzikom, sportom ili glumom, Džeremiju je bio dovoljan jedan trenutak - njegov mugshot koji je obišao planetu. Njegove plave oči, upečatljive crte lica i samouveren pogled učinili su da internet "eksplodira", a mediji su ga preko noći pretvorili u globalni fenomen. Ipak, iza tog iznenadnog uspeha krila se teška i bolna životna priča.

Odrastao je u nestabilnom i problematičnom okruženju, okružen zavisnošću i nasiljem. Više od decenije proveo je ulazeći i izlazeći iz zatvora zbog krađa i falsifikovanja, a 2014. godine uhapšen je zbog ilegalnog posedovanja oružja, zbog čega je osuđen na 27 meseci zatvora. Upravo taj period, paradoksalno, postao je prekretnica u njegovom životu.

- Oba moja roditelja bila su zavisnici od heroina. Rođen sam sa zavisnošću. Detinjstvo mi je bilo izuzetno mračno. Moj otac je počinio ubistvo kada sam imao svega devet meseci - ispričao je Džeremi Miks 2019. godine u jednom podkastu.

Po izlasku iz zatvora 2016. godine, potpisao je ugovor sa modnom agencijom "White Cross Management", posle čega se njegov život potpuno promenio. Ubrzo je počeo da se pojavljuje na svetskim modnim pistama i da nosi revije za velika imena poput Tomija Hilfigera i Filipa Plejna. Paralelno s tim, okušao se i u glumi, pojavivši se u filmovima "Trigger", "Secret Society", kao i u nastavcima "True to the Game".

Veliki poslovni korak napravio je 2019. godine, kada je potpisao ugovor vredan 15 miliona dolara sa kompanijom Fashion Concept GmbH, sa idejom da pokrene sopstveni modni brend. Pre dve godine objavio je i autobiografiju "Model Citizen", u kojoj je bez zadrške govorio o svom odrastanju, greškama, kriminalu i ličnoj borbi, ali i o putu koji ga je doveo do svetske slave.

Gde je Džeremi danas?

Danas je Džeremi Miks i dalje u centru pažnje zbog svog izgleda, ali ističe da mu je najvažniji lični razvoj. Otac je dva sina - Džeremija Juniora, kojeg ima iz braka sa bivšom suprugom Melisom, i Džejdena, sina iz veze sa Kloi Grin, naslednicom modnog carstva Topshop. Posle raskida sa Kloi, potvrdio je da je ponovo sam.

- Trudim se da se fokusiram na sebe - rekao je u intervjuu za magazin People, jasno stavljajući do znanja da njegova životna transformacija još traje, daleko od reflektora i glamura.

Autor: Iva Besarabić