ŠIMANOVCI GORE - MASKE PADAJU: Čeda Jovanović, Ana Kokić, Aleksandar Kos i Valentino Perutina u 'Ami G Show'-u!

Ognjen Amidžić utorak od 22h na TV Pink donosi razgovore bez filtera, iskrene ispovesti i goste koji garantuju veče puno iznenađenja.

U dobro poznatom terminu koji je godinama rezervisan za iskrene razgovore, smeh, iznenađenja i dobru muziku – "Ami G Show" na TV Pink, autora i voditelja Ognjena Amidžića i ovog utorka, tačno od 22 časa otvaraju se vrata studija u Šimanovcima. Pred nama je veče o kome će se pričati. Kod Ognjena stiže ekipa koja garantuje dinamičnu, zanimljivu i vrlo otvorenu emisiju – Čedomir Jovanović, Aleksandar Kos, Ana Kokić i Valentino Perutina.

Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos - tim koji intrigira svojim objavama na društvenim mrežama javnost, toliko da su čak dobili i svoju pesmu, dolaze kod Ognjena da publici približe svoj odnos. Pored toga Čeda će govoriti bez zadrške o aktuelnim društveno-političkim temama, ličnim stavovima koji godinama izazivaju pažnju javnosti, ali i o privatnim lekcijama koje su ga oblikovale. Sa druge strane, Aca će pričati o profesionalnim izazovima, ambicijama i planovima koji ga vode dalje, ali i o trenutku u kom se nalazi danas.

Muzičku notu večeri donosi Ana Kokić, koja će govoriti o novim projektima, energiji koju crpi sa scene, ali i o balansu između karijere i privatnog života. Iskreno, emotivno i u svom prepoznatljivom stilu, Ana će podeliti kako danas gleda na ljubav, muziku i sve ono što je pokreće.

Najmlađi gost večeri, Valentino Perutina, sa Ognjenom će pričati o brzom usponu, snovima koje polako pretvara u stvarnost i pritisku koji nosi popularnost u mladim godinama. Razgovor će otvoriti teme samopouzdanja, planova za budućnost i puta koji ga tek čeka na muzičkoj sceni.

Kao i uvek, Ami G Show donosi miks iskrenih ispovesti, neočekivanih odgovora, dobrog humora i atmosfere zbog koje je ova emisija već godinama jedna od najgledanijih na TV Pink. Ne propustite novo izdanje "Ami G Show"-a, ovog utorka od 22 časa, samo na TV Pink – jer kada Ognjen Amidžić ugosti ovakvu ekipu, veče je sve samo ne obično.

Autor: S.Paunović