AKTUELNO

Extra

UMRO DUŠAN STARČEVIĆ Slikar preminuo u 76. godini, objavljena tužna vest

Izvor: Blic, Foto: Pixabay.com ||

Akademski slikar Dušan Starčević umro je u 76. godini. Tužna vest saopštena je na Fejsbuk stranici "Užice - oglasna tabla".


Rođen u Užicu, sredinom osamdesetih јe diplomirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Iza sebe ima broјne izložbe u zemlji i inostranstvu. Dva puta јe izlagao na Јesenjem salonu u Parizu, koji јe kao dugogodišnji direktor Gradske galeriјe u Užicu po prvi put doveo u našu zemlju.

Njegove radove su karakterisali ulja na platnu, mada јe u poslednje vreme slikao akvarele.

Starčević јe bio dobitnik više nagrada, bavio se pedagoškim radom, a bio јe i dobitnik Nagrade grada Užica za izuzetne uspehe u radu, koјu јe dobio 2018. godine.

Opelo i sahrana Dušana Starčevića će se obaviti u utorak, 10. februara u 12 časova na groblju Dovarјe.

Autor: D.Bošković

#Smrt

#dusan starcevic

#slikar

#tuzna vest

POVEZANE VESTI

Domaći

UMRO ČKALJIN SIN! Glumčev naslednik preminuo u 76. godini

Društvo

UMRO NAJSTARIJI SRBIN - Junačko srce deda Živana prestalo je da kuca

Showbiz

TUGA! Preminuo poznati glumac u 76. godini, svi ga pamte po ulozi u OVOM filmu!

Extra

UMRO DRAGAN VILIĆ: Književnik preminuo u 70. godini

Fudbal

JOŠ JEDNA TUŽNA VEST IZ SVETA SPORTA: Preminuo trener Bajern Minhena, srušio se na terenu

Showbiz

UMRO LEGENDARNI ĐORĐO ARMANI: Čuveni modni dizajner preminuo u 91. godini!