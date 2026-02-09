UMRO DUŠAN STARČEVIĆ Slikar preminuo u 76. godini, objavljena tužna vest

Akademski slikar Dušan Starčević umro je u 76. godini. Tužna vest saopštena je na Fejsbuk stranici "Užice - oglasna tabla".



Rođen u Užicu, sredinom osamdesetih јe diplomirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Iza sebe ima broјne izložbe u zemlji i inostranstvu. Dva puta јe izlagao na Јesenjem salonu u Parizu, koji јe kao dugogodišnji direktor Gradske galeriјe u Užicu po prvi put doveo u našu zemlju.

Njegove radove su karakterisali ulja na platnu, mada јe u poslednje vreme slikao akvarele.

Starčević јe bio dobitnik više nagrada, bavio se pedagoškim radom, a bio јe i dobitnik Nagrade grada Užica za izuzetne uspehe u radu, koјu јe dobio 2018. godine.

Opelo i sahrana Dušana Starčevića će se obaviti u utorak, 10. februara u 12 časova na groblju Dovarјe.

Autor: D.Bošković