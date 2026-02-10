ZBOG EPSTAJNA PUKAO BRAK: Razmenjivao poruke sa seksualnim prestupnikom, supruga ništa nije znala

Pevačica Bruk Džozefson objavila je da se razvodi od supruga, producenta serije "Kosti", Barija Džozefsona nakon što se njegovo ime pojavilo u Epstinovim fajlovima.

U dokumentima o slučaju sekusalnog prestupnika Džefrija Epstina koje je američko ministarstvo pravde objavilo pominje se i ime producenta Barija Džozefsona.

pročitajte još PRVI PUT SE OGLASIO KRALJ ČARLS III: Evo šta misli o istrazi koju će policija sprovesti o vezama njegovog brata i bivšeg princa Endrua i Epstajna

U dokumentima koji su dospeli u javnost vidi se da je Džozefson godinama razmenjivao poruke sa Epstinom, i to i nakon što je ovaj 2008. godine priznao krivicu za podvođenje maloletnice.

Par je bio u braku skoro dve decenije i ima dvoje dece, a razvod je, kako navodi pevačica, usledio još u decembru 2024. godine, ali je javnost za to saznala tek sada.

Bruk je sve potvrdila na instagramu, ne skrivajući šok i ogorčenje.

"Bari i ja prolazimo kroz razvod. Spremna sam da podelim lične vesti u svetlu nedavnih događaja", napisala je ona i naglasila da tokom celog braka nije imala pojma o njegovim vezama sa seksualnim prestupnikom.

"Molim vas za privatnost i molitve za mene i našu decu", dodala je.

U jednoj poruci iz 2011. epstajn ga pita da li može da mu nađe "nekoliko neverovatnih devojaka" u ranim dvadesetim godinama u Njujorku.



Džozefson mu tada odgovara rečenicom koja je zgrožila javnost.

"Imam pravu devojku. mlada je, zgodna i ima neverovatno poprsje. Pametna je, iako ne briljantna, ali veoma sposobna. učiniće sve što treba i da ćuti. Tačka", napisao je Epstin.

U drugoj poruci iz 2013. godine producent piše epstajnu da bira devojke za pilot-seriju i poziva ga da svrate u kancelariju.

Dokumenti otkrivaju i da je Džozefson od Epstina pozajmljivao velike sume novca, ukupno više od 300.000 dolara, uz poruke zahvalnosti i izjave o "prijateljstvu".

Nakon što je priča eksplodirala producent je izjavio da se stidi svega što je pisao.

- Ne postoji opravdanje za jezik koji sam koristio. Bio je sirov, nezreo i sramotan - rekao je.

Tvrdi da nikada nije leteo epstajnovim avionom, bio na njegovom ostrvu niti ga video sa maloletnicama, ali priznaje da mu je najveća greška što je uopšte poverovao Epstinovim lažima.

- Moje najveće žaljenje u karijeri dugoj 47 godina jeste to što sam bio naivan - rekao je.

Autor: D.Bošković