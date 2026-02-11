AKTUELNO

Odbila 'nepristojne ponude' u Holivudu, prešla u hinduizam i otišla na Bali – evo gde je i kako danas izgleda čuvena Gala Videnović!

Gala Videnović Aleksić bila je ultimativna zvezda osamdesetih godina, a njena lepota u filmovima "Bal na vodi" i "Žikina dinastija" ostavljala je bez daha publiku širom bivše Juge. Međutim, na vrhuncu popularnosti, glumica se povukla iz javnosti i potpuno promenila životni put.

Život u Americi i odbijanje Holivuda

Nakon što je otišla u SAD, Gala je živela u Malibuu, ali je brzo shvatila da holivudski sjaj ima svoju mračnu cenu. Kako je kasnije preneto u medijima, glumica se tamo suočila sa nepristojnim ponudama koje je glatko odbijala, birajući da ostane dosledna sebi umesto da juri karijeru po svaku cenu. Posvetila se porodici i sinovima, koje je dobila u braku sa rediteljem Vladimirom Aleksićem.

Duhovni preokret i život na Baliju

Ono što je mnoge iznenadilo jeste njen prelazak u hinduizam. Gala je mir pronašla u istočnjačkoj filozofiji, a jedan period godine redovno provodi na Baliju. Prema pisanju domaćih magazina, ona tamo živi potpuno drugačijim, jednostavnim životom, posvećena meditaciji i jogi, daleko od beogradske gužve i medijskog pritiska.

Kako danas izgleda i čime se bavi?

Iako je decenijama nismo viđali, Gala se pre nekoliko godina vratila na male ekrane ulogama u serijama "Pet" i "Crna svadba". I u šestoj deceniji, ona pleni prirodnim izgledom i harizmom, a fanovi primećuju da stari neverovatno dostojanstveno, bez očiglednih estetskih zahvata. Trenutno živi na relaciji Beograd-Bali-Amerika i bira samo one projekte koji se uklapaju u njen novi, mirni pogled na svet.

Autor: Dalibor Stankov

