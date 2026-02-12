Novi programski direktor FESTA i dugogodišnji Pinkov urednik Dragan Jeličić: Festival u novom terminu, a za zagrevanje Fest intro

Urednik Pinkovog filmskog programa i novi programski direktor FESTA otkrio je koje nas sve promene očekuju na 53. Međunarodnom filmskom festivalu.

Novi selektor Festa je Dragan Jeličić, odlučio je novi odbor festivala. Sad više nije tajna da će 53. Beogradski filmski festival - Fest ove godine biti održan, i to u oktobru.

- Posle pauze od dve i po godine Fest se definitivno vraća, i to u novom terminu, od 2. do 11. oktobra. Kao kopču s ranijim terminom u renoviranom i reaktiviranom Sava centru 25. i 26. februara ponudićemo beogradskoj publici Fest intro, u okviru koga će gledaoci moći da vide četiri najaktuelnija filma u ovom trenutku, koji zajedno imaju čak 12 nominacija za Oskar, od kojih bih kao poseban kuriozitet izdvojio film "Plavi mesec" (Blue Moon) Ričarda Linklejtera s fascinantnim Itanom Hokom (nominovanim za Oskara), kome će ovo biti jedino bioskopsko prikazivanje u Srbiji - kaže Jeličić.

- Preostala tri filma su norveški "Sentimentalna vrednost" Joahima Trira (evropski film godine), tunisko-palestinski "Glas Hind Ražab" Kauter ben Hanije (u konkurenciji za najbolji film van engleskog govornog područja), kao i "Čarobnjak iz Kremlja" čuvenog francuskog reditelja Olivijea Asajasa, film o ranim danima Putina i njegovom dolasku na vlast. Tokom trajanja Fest intra, u foajeu Sava centra biće organizovana do sada najobimnija izložba posvećena sada već pedesetpetogodišnjoj istoriji Festa. Fest intro je, istovremeno, i najava žanrovske, geografske i tematske raznovrsnosti koje će Fest ponuditi u oktobru, svakako s daleko većim brojem naslova. Posebno bih voleo da istaknem konstruktivnost i posvećenost koju Odbora za kulturu, Gradskog sekretarijata za kulturu i CEBEF-a prema Festu, tako da sam, s obzirom na to da smo s pripremama ovog puta počeli na vreme (kao nikad ranije), ubeđen da ćemo vernoj publici pokloniti Fest koji će se dugo pamtiti - istakao je Jeličić za Kurir.

Jeličić je dugogodišnji urednik Pinkovog filmskog programa Novi selektor FESTA je rođen 1962. godine i diplomirao je filmsku i TV produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Posle dvadesetogodišnjeg bavljenja bioskopskom distribucijom u Srbiji i Češkoj, 2006. godine pridružuje se TV Pink kao urednik filmskog programa. Bio je već selektor Festa, od 1998. do 2000, i jedan od osnivača Filmskog centra Srbije (2004).

FEST od 2. do 11. oktobra

53. Međunarodni filmski festival FEST održaće se od 2. do 11. oktobra 2026. godine, kako je odlučeno na sednici Odbora FEST-a.

Odbor Međunarodnog filmskog festivala FEST imenovao je Dragana Jeličića, filmskog urednika i nekadašnjeg selektora ovog festivala, za programskog direktora 53. FEST-a. Dragan Jeličić dobitnik je plakete za doprinos FEST-u, Festovih 50. Od 1984. bio je stalni saradnik Nebojše Đukelića na emisijama “Pokretne slike” i “Hronika FEST-a”, od 1990. do 1992. godine bio je pomoćnik selektora FEST-a Nebojše Đukelića, od 1997. do 2000. godine član je Saveta FEST-a, od 1998. do 2000. godine jedan je od dvojice Selektora FEST-a (drugi je Miroljub Vučković), a od 2018. do 2022. bio je član odbora FEST-a.

Filmovi nominovani za brojne svetske nagrade biće premijerno prikazani publici u Beogradu u okviru dvodnevnog događaja FEST Intro, 25. i 26. februara 2026. u Sava centru, u susret predstojećem 53. Međunarodnom filmskom festivalu – FEST. Na programu su:

GLAS HIND RAŽAB (25.02. u 18.30) nominovan za Oskara za najbolji međinarodni film, dobitnik nagrade publike na Festivalu u San Sebastijanu i nagrade žirija na Venecijanskom festivalu;

SENTIMENTALNA VREDNOST (25.02. u 20.30) sa 9 nominacija za Oskara u kategorijama za najbolji film, najbolji međunarodni film, najbolju režiju, najbolju glavnu glumicu, najboljeg sporednog glumca, najbolju sporednu glumicu za dve uloge, najbolji originalni scenario i najbolju montažu; dobitnik Gran Prija Festivala u Kanu; 6 nagrada Evropske filmske akademije ukljčujućI sve najvažnije (film, režija, scenario, muška i ženska uloga, kompozitor);

ČAROBNJAK IZ KREMLJA (26.02. u 18.00) nominovan za najbolji film na festivalima u San Sebastijanu i Veneciji;

PLAVI MESEC (26.02. u 21.00) nominovan za Oskara za najboljeg glavnog glumca i najbolji scenario; dobitnik Srebrnog medveda na Berlinskom filmskom festivalu za najbolju sporednu mušku ulogu i dobitnik brojnih drugih nagrada. Ovo će biti ekskluzivna prilika da se film PLAVI MESEC pogleda u bioskopu.

Autor: Pink.rs