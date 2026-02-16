Jeličić: U programu Fest intro filmovi 'Čarobnjak iz Kremlja', 'Glas Hindž Arab'...

Dragan Jeličić, programski direktor FEST-a, govorio je za ''Tanjug Reflektor'' o Fest intro, filmskoj manifestaciji koja će biti održana 25. i 26. februara u Sava centru.

Jeličić je istakao da je Fest intro zamišljen kao programska i simbolička veza sa glavnim izdanjem Međunarodnog filmskog festivala (FEST) u oktobru.

"Ideja je bila da zadržimo tradicionalni termin, prvi vikend u martu. Trudiću se da sledeće godine to ponovo bude mart, kako bi postojao kontinuitet kroz program koji bi mogao da nosi naziv ‘Fest klasik’ ili ‘Premijerna revija u susret Oskaru’, poput ove koju sada pravimo. Dakle, imaće fluktuirajuću strukturu, ali jasnu ideju povezivanja”, rekao je Jeličić, urednik Pinkovog filmskog programa i novi programski direktor FESTA.

Ovogodišnji Fest intro donosi četiri filma, koji će tokom dva dana biti prikazani u Sava centru, a prema rečima programskog direktora, to su u ovom trenutku bile "jedine moguće festivalske opcije” koje su u vezi sa festivalskom publikom, predstojećom dodelom Oskara, a da pritom ranije nisu prikazane u Beogradu.

Prvog dana biće prikazan film "Glas Hindž Arab” rediteljke Kaouter Ben Hanie, koji je inspirisan istinitim događajem iz izraelsko-palestinskog sukoba i pokušajem da se spase devojčica zarobljena u automobilu.

Drugog dana u istom terminu biće prikazan film "Čarobnjak iz Kremlja”, ekranizacija romana o političkom spin doktoru koji učestvuje u dolasku Vladimira Putina na vlast nakon Borisa Jeljcina.

U filmu Vladimira Putina tumači Džud Lo (Jude Law).

"Film je nakon premijere u Veneciji ostao pomalo skrajnut. Na zapadu nije doživljen kao dovoljno anti-putinovski, ali ni kao proputinovski. Reč je o fikciji koja pokušava da prikaže Putina u izbalansiranom svetlu”, ocenio je Jeličić.

Prema njegovim rečima, u centralnom terminu prve večeri prikazuje se "Sentimentalna vrednost” reditelja Joakima Trira, sa glumačkom ekipom koju predvodi Steln Skarsgard.

"Film briljira i bavi se porodičnom hronikom. Od ovog ostvarenja se možda i najviše očekuje kada je reč o reakcijama publike”, rekao je Jeličić.

Druge večeri na programu je "Plavi mesec” reditelja Ričarda Linklejtera.

Film je, kako je objasnio Jeličić, zasnovan na jednom od poslednjih susreta kompozitora Lorenza Harta i Ričarda Rodžersa i nosi snažan glumački pečat.

"Glavni glumac je nominovan za Oskara i praktično nosi čitav film. On je u svakom kadru, ne zatvara usta, ali to ne umanjuje dinamiku. Ljubiteljima pozorišta ovo ostvarenje biće posebno zanimljivo”, naveo je Jeličić.

Govoreći o budućnosti FEST-a, Jeličić je ocenio da je za povratak festivala u rang svetskih manifestacija neminovno da ponovo postane takmičarski.

"Samo je Toronto uspeo da odoli potrebi da bude takmičarski, i to zbog snažnog filmskog marketa. I Londonski festival je u međuvremenu postao takmičarski. Ja sam odrastao uz Fest i kada me pitaju zašto se ruši tradicija, podsećam da ni Kanski festival nije imao ustaljeni datum, menjao ga je sve do 1957. godine, kada je konačno definisan”, zaključio je Jeličić.

Međunarodni filmski festival FEST održaće se od 2. do 11. oktobra ove godine u Beogradu.

