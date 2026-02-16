AKTUELNO

O ovome svi bruje: Stevan Anđelković i Marijana Zlopaša digli publiku na noge jednom pesmom, a onda se na bini pojavio čuveni denser i napravio HAOS

Izvor: PINK.RS, Foto: Ustupljene fotografije/Easyproduction ||

U luksuznom ambijentu hotela Hyatt Regency Kotor Bay Resort, Dan zaljubljenih obeležen je spektakularnom večeri koja će se dugo pamtiti. Više od pet sati vrhunske muzike i emocija publici su priredili Stevan Anđelković i Marijana Zlopaša.

Od prvih taktova atmosfera je bila na vrhuncu – sala je pevala u glas, a energija sa scene neprestano je rasla. Posebno iznenađenje večeri bio je izlazak Nenad Knežević Knez, koji je zajedno sa Stevanom izveo svoje najveće hitove i dodatno podigao publiku na noge.

Foto: Ustupljene fotografije/Easyproduction

Emotivni vrhunac usledio je tokom dueta Marijane i Stevana, među kojima se izdvojila bezvremenska pesma Kad zamirišu jorgovani, koju u originalu izvode Dino Merlin i Vesna Zmijanac. U tom trenutku čitava sala bila je ispunjena emocijama, a publika je horski pratila izvođače.

Foto: Ustupljene fotografije/Easyproduction

Prema reakcijama gostiju, ovo je bila jedna od najlepših muzičkih večeri u Kotoru – noć ljubavi, vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere, koja je još jednom potvrdila da Hyatt Regency Kotor Bay Resort organizuje događaje na najvišem nivou.

Foto: Ustupljene fotografije/Easyproduction

Autor: N.B.

