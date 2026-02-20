ERIK DEJN SE OŽENIO NAKON PAR MESECI VEZE, A ONDA JE ONA PODNELA ZAHTEV ZA RAZVOD: O njenom potezu kad je pao u postelju bruji CEO SVET

Zvezda serija „Euforija“ i „Uvod u anatomiju“ izgubio je bitku sa teškom neurološkom bolešću, a porodica je u saopštenju navela da je poslednje dane proveo okružen svojim voljenima.

„Teška srca obaveštavamo javnost da je Erik preminuo u četvrtak popodne, nakon hrabre borbe sa ALS. Bio je okružen bliskim prijateljima, svojom odanom suprugom i ćerkama Bili i Džordžijom, koje su bile centar njegovog sveta“, navodi se u saopštenju.

Dijagnozu je objavio u aprilu 2025. godine, tražeći privatnost dok on i njegova porodica prolaze kroz najteži period njegovog života.

Ljubav koja je prerasla u porodičnu vezu

Erik Dejn i Rebeka Gejhart venčali su se 2004. godine u Las Vegasu, manje od godinu dana nakon što su se upoznali. Glumac je jednom priznao da je njihova romansa bila jednostavna i spontana - bez drame ili većih komplikacija.

Imali su dve ćerke, Bili (2010) i Džordžiju (2011). Iako je Rebeka podnela zahtev za razvod 2018. godine nakon 14 godina braka, proces nikada nije okončan. U martu 2025. godine povukla je svoj zahtev.

Dan pre nego što je Dejn objavio da ima ALS, Rebeka je izjavila da su „najbolji prijatelji“ i da su izuzetno bliski.

„Naša ljubav više nije romantična, već je porodična“

U eseju objavljenom krajem 2025. godine, glumica poznata po filmu „Jawbreaker“ otvoreno je govorila o tome kako ih je bolest još više zbližila.

Izjavila je da su tokom ovog perioda njene ćerke mogle da vide „nežnu stranu“ svojih roditelja i da više nisu imale iluzije o njihovom pomirenju.

„Naša ljubav možda nije romantična, ali je duboko porodična. To je komplikovan odnos, koji mnogim ljudima teško da razumeju“, napisala je.

Razvod koji nikada nije završen

Kada je podnela zahtev za razvod 2018. godine, Dejn je rekla da je to bila „najbolja odluka za porodicu“, naglašavajući da će ostati prijatelji i zajedno odgajati svoje ćerke.

I tokom razdvojenosti, nastavile su da funkcionišu kao tim. Rebeka je 2019. godine govorila o „novoj normalnosti“ i priznala da nije bilo lako, ali da su deca srećna i zdrava – što im je najvažnije.

Autor: Iva Besarabić