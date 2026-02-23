Bila je najlepša žena devedesetih: Klaudija Šifer danas izgleda potpuno drugačije – fanovi ne mogu da veruju

Nova fotografija Klaudije Šifer zapalila mreže.

Klaudija Šifer, nekada neprikosnovena zvezda svetskih modnih pista i naslovnih strana najprestižnijih magazina, i danas pokazuje da njen šarm ne prolazi s godinama. Najnovije fotografije koje objavljuje na društvenim mrežama znatno se razlikuju od glamuroznih i raskošnih modnih editorijala po kojima je bila prepoznatljiva devedesetih.

Umesto ekstravagantnih haljina, jakog mejkapa i luksuznih scenografija, danas dominiraju toplina doma, prirodno svetlo i opušten stil. Klaudija Šifer sve više ističe autentičnost – i upravo taj zaokret osvaja njene pratioce širom sveta.

Minimalizam sa dozom elegancije

Na novim fotografijama Klaudija Šifer izgleda jednostavno i prirodno. Raspuštena plava kosa, lagana garderoba i diskretno naglašene crte lica stavljaju u prvi plan njenu bezvremensku lepotu.

Komentari fanova su jednoglasni – izrazi poput „bezvremenska lepota“ i „izgleda isto kao pre 30 godina“ najčešće se ponavljaju. Današnji stil Klaudije Šifer pravi je kontrast njenom nekadašnjem imidžu simbola luksuza i glamura.

Prirodnost umesto glamura

Poziranje pod strogim pravilima modne industrije zamenila je spontanost i bliskost sa publikom. Ikone devedesetih danas redefinišu svoj imidž, a Klaudija Šifer je primer kako se elegancija može zadržati bez preterivanja.

Šminka koja naglašava, a ne prikriva

Iako se Klaudija Šifer pojavljuje sa šminkom, primetno je da se vodi principom „manje je više“. Svež ten, blago naglašene oči i prirodne usne stvaraju takozvani „no make-up“ efekat – sofisticiran, ali nenametljiv.

U vremenu kada društvenim mrežama vladaju filteri i dramatične transformacije, ovakav pristup deluje kao svesna odluka i poruka da prirodna lepota ne izlazi iz mode.

Fanovi oduševljeni

Ispod objava Klaudije Šifer nižu se komentari oduševljenja. Pratioci ne hvale samo njen izgled, već i autentičnost i spontanost kojom danas zrači.

Klaudija Šifer još jednom pokazuje da prava elegancija ne zahteva ekstravaganciju. Njen savremeni imidž potvrđuje da su prirodnost i jednostavnost postali novi standard lepote – jednako upečatljiv kao nekadašnji sjaj modnih pista.

Autor: Jovana Nerić