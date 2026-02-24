Lena Kovačević, Jelena Gavrilović, Marija Jelić u MTS Dvorani: Prvi put na istoj sceni pop/džez pevačica, glumica i operska diva

Najnoviji muzički spektakl očekuje publiku 30. maja 2026. u MTS Dvorani sa početkom u 20.00: koncert ”THE 3” kantautorke Lene Kovačević, glumice Jelene Gavrilović i dramskog soprana Marije Jelić.

Ovo je imerzivni muzičko-scenski projekat koji prvi put na istoj sceni objedinjuje glasove pop/džez pevačice, glumice i operske dive, spajajući tri umetničke energije u jednu novu muzičku dimenziju.

Uz simfonijski orkestar kojim diriguje Olga Biserčić, bend i specijalno kreirane AI video-projekcije, projekat povezuje najlepše svetske arije sa filmskim klasicima, pop-rok hitovima i brodvejskim evergrin pesmama, stvarajući snažan audio-vizuelni spektakl i „filmski kadar uživo“. Ulaznice za koncert THE 3 mogu se nabaviti onlajn na tickets.rs, kao i na blagajnama MTS Dvorane i Ticket Visiona. „THE 3” nije samo koncert, već susret epoha, stilova i savremenih ženskih identiteta, koji kroz muziku i vizuelni narativ otvara temu unutrašnjeg autoriteta i lične snage u vremenu globalne tranzicije. Projekat nosi poruku o vrednosti koja ne zavisi od spoljašnje potvrde i o identitetu koji se ne meri aplauzom, dok istovremeno ima jasan društveni aspekt da na svakom koncertu predstavlja po jednog mladog muzičkog talenta i da deo prihoda usmerava u humanitarne svrhe.

Premijera turneje zakazana je za 30.5.2025. u MTS Dvorana u Beogradu, kao početak regionalnog i međunarodnog razvoja ovog jedinstvenog umetničkog brenda. Jelena Gavrilović je glumica i pevačica sa snažnim prisustvom na domaćoj i međunarodnoj sceni. Diplomirala je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a dodatno se usavršavala na master studijama filmske i televizijske produkcije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Međunarodnu karijeru izgradila je kroz serije The Outpost (SYFY) i Robin Hood (MGM+), kao i britanski film Gassed Up (Amazon Prime Video), uz uloge u američkim filmovima Cat Run i Everly. U domaćoj produkciji ostvarila je zapaženu i nagrađenu ulogu u filmu Na lepom plavom Dunavu (Festival glumačkih ostvarenja u Nišu), kao i u televizijskim serijama Nemanjići – Rađanje kraljevine, Sindjelići, Istine i laži i Radio Mileva.

Njeno umetničko formiranje snažno su obeležili mjuzikli Grease (Briljantin) i Hair (Kosa), dok je široj publici prepoznatljiva po izuzetnoj transformaciji u šou programu Tvoje lice zvuči poznato. Posebno mesto u njenoj karijeri zauzima uloga Else u Diznijevim filmovima Frozen i Frozen II, a njena interpretacija pesme „Let It Go“ uvrštena je među 25 najboljih sinhronizacija širom sveta, što predstavlja jedno od najznačajnijih priznanja u istoriji srpske sinhronizacije. Na koncertnoj sceni nastupa sa simfonijskim orkestrima i big bendovima, gradeći umetnički izraz između filmske muzike, džeza i savremenog popa i potvrđujući poziciju umetnice koja uspešno povezuje domaću i međunarodnu scenu.

Marija Jelić je međunarodno afirmisani dramski sopran, prepoznatljiva po snažnom, bogatom i voluminoznom glasu, sjajnoj tehnici i velikoj scenskoj snazi. Nastupala je na značajnim evropskim i svetskim scenama, uključujući solistički koncert u Karnegi Holu, kao i u mnogobrojnim operskim produkcijama i koncertima u preko 25 zemalja uključujući Italiju, Nemačku, Austriju, Izrael, SAD, Kinu, Južnu Koreju, Argentinu, Meksiko i dr. Saradnje sa renomiranim simfonijskim orkestrima i dirigentima, kao i učešće u međunarodnim gala programima uz umetnike svetske operske scene, među kojima je i Placido Domingo, dodatno su učvrstile njen umetnički kredibilitet na globalnom nivou. Njen repertoar obuhvata naslovne uloge Pučinijevih, Verdijevih, Maskanjijevih opera: Mimi, Toska, Madam Baterflaj, Aida, Sestra Andjelika,Santuca, Neda itd. U projektu „THE 3“ Marija donosi opersku monumentalnost i punu sopransku raskoš, dajući projektu klasičnu težinu i internacionalni umetnički pečat. Marija je uvrštena u najuspešnije ličnosti iz Srbije od strane Oxford Worldwide Press-a. Lena Kovačević je nagrađivana muzičarka i kantautorka, diplomac prestižnog Konzervatorijuma u Amsterdamu.

Prepoznatljiva po specifičnom vokalu i sofisticiranom spoju džeza, popa i balkanskog melosa. Njenu karijeru obeležavaju hitovi poput singla „Café“, koji je postigao uspeh na stranim radio stanicama gde se i danas emituje, kao i status jedne od najuticajnijih ličnosti Balkana prema listi Oxford Worldwide Press. Pored regionalne prepoznatljivosti uživa poseban ugled u Turskoj gde je čest gost naslovnih strana. Nastupala je širom Evrope i SAD-a, a karijeru započela sa Holandskim kraljevskim orkestrom. Čest je deo ekskluzivnih događaja među kojima se izdvajaju nastupi u muzeju Albertina u Beču, na venčanju Novaka Đokovića. Bila je predgrupa velikanima kao što su Lara Fabijan (u Beogradu), Najdžel Kenedi Quintet (u Holandiji). 2025. godine nastupa sa svetskim džez legendama: Piterom Erskinom i Rendi Brekerom. Lenin stvaralački rad kreće se u rasponu od popa do duhovne muzike, a njene kompozicije su postale stalni deo radijskih programa u Srbiji, na Balkanu, u Grčkoj. U projektu „THE 3“, Lena doprinosi autentičnim glasom i veštim spajanjem stilova poput džeza i popa, uz primese balkanskog melosa po kojima je publika prepoznaje.

