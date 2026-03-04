BIĆE BOLJE AKO BUDEŠ TU! Garavi Sokak 7. marta osvaja veliku salu Teatra Odeon!

Legendarni bend Garavi Sokak donosi veče bezvremenskih hitova i emocija u veliku salu Teatar Odeon – koncert je gotovo rasprodat!

Jedan od najdugovečnijih i najvoljenijih bendova sa naših prostora, Garavi Sokak, održaće koncert 7. marta u 20 časova u velikoj sali Teatar Odeon. Interesovanje publike je ogromno – koncert je gotovo rasprodat, što još jednom potvrđuje trajnu popularnost ovog sastava.

Garavi Sokak osnovan je 1989 godine. Grupu je osnovao Branislav Bane Krstić, koji je frontmen i zaštitno lice Garavog Sokaka. Od samog starta, bend se izdvojio autentičnim zvukom i poetikom koja spaja vojvođansku tamburašku tradiciju sa elementima popa, šansone i starogradske muzike. Njihove pesme odišu setom, ravnicom,ljubavnim pričama i duhom nekih sporijih, toplijih vremena. Upravo ta prepoznatljiva emocija postala je njihov zaštitni znak.

"Svi umetnici sveta tragaju za prostorom u kom mogu biti ono što jesu. Zato je 7.marta Garavi Sokak u Teatru Odeon i biće nam drago da možemo da se sretnemo sa tom mogućnošću. Koncert nije samo šta se dešava na sceni već ono što se dešava u celini. Susret publike, Garavog Sokaka na sceni i ambijenta, prostora i ljudi koji su zaduženi da se napravi jedan doživljaj koji će postati uspomena koju ćemo zajdno svi poneti kući te noći.Izabrali smo par neobjavljenih pesama koje ćemo premijerno da predstavimo publici u Odeonu. Obzirom da je naš koncert veče pred 8.mart - želeo bih da to veče bude mala zahvalnost ženama koje su bile tiha snaga svih naših života." - rekao je Bane Krstić.

Tokom višedecenijske karijere bend je objavio 18 studijskih albuma i iznedrio brojne hitove koji su postali deo kolektivnog muzičkog pamćenja. Njihove kompozicije slušaju različite generacije – od onih koji su uz njih odrastali, do mladih koji u njihovim pesmama pronalaze iskrenost i melodiju kakva se danas retko sreće. Pesme koje jedva čekamo uživo u Teatru Odeon sigurno su: “Skeledžija”,“Teci, teci Dunave”, “Ti znaš”, “Biće bolje ako budeš tu”, “Ko te ikma, taj tenema”, “Svako ima nekog koja više nema”…

Ono što Garavi Sokak čini posebnim jeste doslednost – nikada nisu podlegli prolaznim trendovima, već su ostali verni svom izrazu, negujući prepoznatljiv zvuk i poetske tekstove. Njihova muzika nije samo zabava, već i emocija,sećanje i identitet. Upravo zbog toga traju toliko dugo i ostaju relevantni uvremenu brzih promena.

Predstojeći koncert u Teatru Odeon biće prilika da publika uživo doživi bezvremenske melodije, atmosferu ravnice i energiju benda koji već decenijama uspeva da spoji tradiciju i savremenost. Beogradska publika već godinama očekuje njihov solistički concert i 7. mart je dan kada se isplatilo čekanje. Obzirom na to da je sala gotovo rasprodata, jasno je da interesovanje ne jenjava – naprotiv, Garavi Sokak i dalje puni dvorane i potvrđuje status jednog od najznačajnijih bendova domaće scene. Zato – BIĆE BOLJE AKO BUDEŠ TU!

Autor: S.Paunović