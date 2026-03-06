NOVO POGLAVLJE 'FRAJLI': Neveni i Jeleni se pridružila nova članica, poznata glumica, svi je znate

Nakon 17 godina uspešne karijere, brojnih hitova i koncerata širom regiona, "Frajle" ulaze u novo poglavlje svoje muzičke priče.

Bend nastavlja dalje u osveženom sastavu i sa novom energijom, ali sa istom ljubavlju prema muzici i publici koja ih prati od samog početka.

U ovom periodu došlo je i do promene u sastavu benda, Nataša Mihajlović se privremeno povlači iz "Frajli" kako bi se posvetila svom autorskom radu, a na njeno mesto dolazi umetnica, glumica i pevačica Slavica Ljijić.

Slavica je glumica koju publika već poznaje iz domaćih televizijskih serija poput "Igra sudbine" i "Urgentni centar", kao i po popularnom humorističnom internet projektu "Caca i Uki" i donosi novu energiju.

Njena višestrana umetnička karijera, koja obuhvata glumu, pisanje i scenski nastup, prirodno se uklapa u autentični umetnički izraz benda.

- Najvažniji nam je ljudski faktor, jer smo oduvek bile tim i porodica. Iz ljubavi smo sve ovo stvorile i iz ljubavi nastavljamo dalje. Ova promena za nas je novi početak i nova energija - Nevena i Jelena.

"Frajle" već rade u studiju na novom singlu koji Nevena autorski potpisuje, a u pripremi je i posebna regionalna saradnja sa jednom velikom muzičkom zvezdom.

"Frajle" će nastupati u Sava centru na humanitarnom koncertu “Za Andjele”, a svoju "Boemsku turneju" započele su sinoćnjim koncertom u koncertnoj dvorani "Lisinski" u Zagrebu, gde su dobile i posebno priznanje izdavačke kuće Croatia Records za "Izuzetan doprinos muzičkoj umetnosti i regionalnoj diskografiji”.

Turneja se nastavlja tokom cele godine, a uskoro će biti objavljena i lista novih gradova u kojima će publika imati priliku da ih čuje u novom sastavu.

- Energija nam je kao na početku karijere, ali sada na jednom drugačijem nivou. I dalje imamo istu strast prema muzici, koncertima i publici i dok srce tako kuca, znamo da smo na pravom putu - zaključile su "Frajle".

