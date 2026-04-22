Pepa Prase stiže u Galeriju! Deset dana igre, muzike i osmeha

Omiljena dečja junakinja, Pepa Prase, stiže u Galeriju i donosi nezaboravno porodično iskustvo ispunjeno muzikom, igrom i zabavom.

U periodu od 24. aprila do 3. maja, prvi sprat Galerije (Gradski trg) postaje mesto susreta sa Pepom, Džordžom, Mamom i Tatom Prasetom, koji kroz interaktivnu predstavu vode publiku kroz duhovite i razigrane situacije. Program je pažljivo osmišljen da podstakne učešće dece,razvija maštu i pruži priliku da svoje omiljene junake dožive u stvarnom svetu - daleko od ekrana, u neposrednoj i emotivnoj interakciji.

Posetioce očekuju poznate melodije, vesela iznenađenja i, naravno, neizostavna čarolija skakanja po baricama! Program je vedar, interaktivan i posebno prilagođen najmlađima, stvarajući tople, nezaboravne trenutke u kojima će podjednako uživati i deca i roditelji.

Predstave će se održavati svakodnevno u tri termina - u 15, 17 i 19 časova, u trajanju od 30 minuta. Nakon svake organizovan je Meet & Greet segment, tokom kojeg će posetioci imatipriliku da upoznaju Pepu i Džordža, fotografišu se i ponesu uspomene koje se pamte.

Ulaz je slobodan.

Ovog proleća, Galerija nastavlja da širi svoju ponudu izvan okvira klasične kupovine, stvarajući prostor u kojem se svakodnevni trenuci pretvaraju u uspomene koje se dele sa najbližima.

POVEZANE VESTI

Showbiz

Crtani Pepa prase zasnovan na tragedijama ljudi? Osvanula bizarna teorija o nastanku serijala za decu, ovo su šok tvrdnje koje su uzdrmale javnost

Košarka

Jokić na parketu u 'Pepa Prase' patikama: Modni potez koji je oduševio sve

Odeon

‘MI SMO KAO DECA KOJOJ JE NEKO DAO DA VOZI FORMULU 1!’ Glumci Teatra Odeon podelili utiske o pozorištu budućnosti u emisiji ‘Ne gledam ti ja to’!

Politika

Ministar Vesić prisustvovao otvaranju galeriju rukotvorina ETNO mreže u Zindan kapiji na Beogradskoj tvrdjavi

Politika

100 DANA TIŠINE? Sramota! Kuva se kotlić, trešti muzika, obrne se i po koje prase - ni 'T' od tuge!

Lifestyle

NA OVOM GRČKOM OSTRVU OBROK KOŠTA SAMO 7, KAFA 2, A PIVO 3 EURA! Proizvod koji mnogi koriste papreno košta: Detaljni cenovnik