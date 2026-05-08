Droga i alkohol su ga uništavali, a onda se desilo čudo: Ova uloga je Semjuelu L. Džeksonu spasla život i karijeru!

Došao je do "tačke pucanja", nakon čega je Semjuel L. Džekson odlučio da sve promeni

Semjuel L. Džeksoniza sebe ima višedecenijsku uspšenu karijeru, ali jedna uloga iz 1987. pokazala se ključnom za njegov život i budućnost u Holivudu. Glumac se godinama borio sa zavisnošću od alkohola i kokaina, zbog čega je gubio uloge i teško pronalazio stabilnost u karijeri.

Jedna stvar ga je izluđivala

Prekretnica se dogodila zahvaljujući predstavi "Čas klavira" (The Piano Lesson), Augusta Vilsona, u kojoj je Džekson imao jednu od glavnih uloga. Iako je na Brodveju postao samo zamena Čarlsu S. Datonu, upravo ga je frustracija zbog te situacije naterala da se otrezni.



- Ova predstava mi je promenila život jer je to komad koji me je, dok sam bio zamena na Brodveju, izludeo do te mere da sam se otreznio - rekao je glumac za LA Times, piše Far Out Magazine.

Džekson je priznao da ga je posebno pogodilo to što predstavu mora da sluša iza pozornice, umesto da nastupa u njoj. Ta situacija ga je dovela do "tačke pucanja", nakon čega ga je supruga poslala na odvikavanje.

